Туляки завоевали две бронзы на VIII летней Спартакиаде учащихся России по велоспорту
Открытие соревнований состоялось сегодня на тульском велотреке. Заезды продлятся до 10 августа, будет разыграно 12 комплектов медалей по 6 дисциплинам.
На тульском велотреке состоялось официальное открытие финала VIII летней Спартакиады учащихся России по велоспорту на треке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
Для участия в соревнованиях в Тулу приехали 230 спортсменов – это юноши и девушки 2001-2003 годов рождения из 18 регионов России. Тульскую область представляют 13 велосипедистов.
Участников финала VIII летней Спартакиады поприветствовала заместитель председателя правительства – министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева:
Спартакиада пройдет на легендарном велотреке, старейшем в России, на котором был воспитан не один чемпион и обладатель олимпийского «золота». Пусть победит сильнейший!
В первый день турнира начались финальные заезды в командном спринте и индивидуальной гонке преследования среди юношей и девушек.
Наши спортсмены дважды заняли третье место в командном спринте. Среди девушек бронзовые медали завоевали Ксения Бобракова и Евгения Миронова. Среди юношей третье место взяли Кирилл Горбачев, Даниил Карасев и Валерий Майоров.
Всего в финале VIII летней Спартакиады будет разыграно 12 комплектов медалей по 6 дисциплинам. Соревнования будут проходить по 10 августа включительно, с 10 до 14 часов.