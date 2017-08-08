Туляки завоевали две бронзы на VIII летней Спартакиаде учащихся России по велоспорту

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Открытие соревнований состоялось сегодня на тульском велотреке. Заезды продлятся до 10 августа, будет разыграно 12 комплектов медалей по 6 дисциплинам.

На тульском велотреке состоялось официальное открытие финала VIII летней Спартакиады учащихся России по велоспорту на треке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Для участия в соревнованиях в Тулу приехали 230 спортсменов – это юноши и девушки 2001-2003 годов рождения из 18 регионов России. Тульскую область представляют 13 велосипедистов.

Участников финала VIII летней Спартакиады поприветствовала заместитель председателя правительства – министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева:

Спартакиада пройдет на легендарном велотреке, старейшем в России, на котором был воспитан не один чемпион и обладатель олимпийского «золота». Пусть победит сильнейший!

В первый день турнира начались финальные заезды в командном спринте и индивидуальной гонке преследования среди юношей и девушек.

Наши спортсмены дважды заняли третье место в командном спринте. Среди девушек бронзовые медали завоевали Ксения Бобракова и Евгения Миронова. Среди юношей третье место взяли Кирилл Горбачев, Даниил Карасев и Валерий Майоров.

Всего в финале VIII летней Спартакиады будет разыграно 12 комплектов медалей по 6 дисциплинам. Соревнования будут проходить по 10 августа включительно, с 10 до 14 часов.