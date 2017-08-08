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Туляки завоевали две бронзы на VIII летней Спартакиаде учащихся России по велоспорту
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Туляки завоевали две бронзы на VIII летней Спартакиаде учащихся России по велоспорту

Открытие соревнований состоялось сегодня на тульском велотреке. Заезды продлятся до 10 августа, будет разыграно 12 комплектов медалей по 6 дисциплинам.

На тульском велотреке состоялось официальное открытие финала VIII летней Спартакиады учащихся России  по велоспорту на треке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Для участия в соревнованиях в Тулу приехали 230 спортсменов – это юноши и девушки 2001-2003 годов рождения из 18 регионов России. Тульскую область представляют 13 велосипедистов.

Участников финала VIII летней Спартакиады поприветствовала заместитель председателя правительства – министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева:

Спартакиада пройдет на легендарном велотреке, старейшем в России, на котором был воспитан не один чемпион и обладатель олимпийского «золота». Пусть победит сильнейший!

В первый день турнира начались финальные заезды в командном спринте и индивидуальной гонке преследования среди юношей и девушек.

Наши спортсмены дважды заняли третье место в командном спринте. Среди девушек бронзовые медали завоевали Ксения Бобракова и Евгения Миронова. Среди юношей третье место взяли Кирилл Горбачев, Даниил Карасев и Валерий Майоров.

Всего в финале VIII летней Спартакиады будет разыграно 12 комплектов медалей по 6 дисциплинам. Соревнования будут проходить по 10 августа включительно, с 10 до 14 часов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:22 +3
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