Туляков научат делать уличную мебель на мастер-классе «Двортрудмай»

Двортрудмай – это серия мастер-классов от Тульского историко-архитектурного музея, посвященных изготовлению уличной мебели своими руками из подручных материалов.

Девиз мероприятия: «Пили, колоти, собирай!» Первый цикл мастер-классов «Двортрудмай» состоялся во дворе ТИАМа в мае-начале июня.

На этих мероприятиях туляки изготовили большую релакс-зону, несколько лавок и стеллаж с клумбами, в котором до сих пор растут мята, незабудки, бархатцы и другие цветы.

12 августа гости мероприятия смогут научиться изготавливать стойки для объявлений. Плоды их работы отправятся на фестиваль ЙогаДар, который пройдет на набережной Упы неделей позже.

Каждый участник сможет подписать свой стенд, тем самым приобщившись к процессу организации крупного городского фестиваля. Традиционно на Двортрудмае будет организовано чаепитие с самоваром.

как попасть

Адрес площадки: двор ТИАМа, пр. Ленина, 25 (вход через ворота с остановки Каминского), начало в 14.00, вход свободный.