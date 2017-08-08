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Стартовала продажа билетов на домашний матч «Арсенала»
Фото Алексея Пирязева.

Стартовала продажа билетов на домашний матч «Арсенала»

Канониры встретятся с «Уралом» на Центральном стадионе Тулы 14 августа.

С сегодняшнего дня, 8 августа, стартовала продажа билетов на домашнюю встречу «Арсенала» с «Уралом».

Матч 6-го тура Чемпионата России по футболу пройдет в Туле в понедельник, 14 августа.

По итогам прошедших встреч канониры набрали 3 очка и сейчас занимают 14-ое место в турнирной таблице. Соперники красно-желтых - «Урал» - с 6 очками находятся на 9-ой строчке.

Вход болельщиков на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор можно через фан-клуб «Арсенал» на льготных условиях для членов фан-клуба. В день матча билеты на фанатские секторы можно приобрести в кассах Центрального стадиона.

Режим работы касс Центрального стадиона:

Вторник - пятница: с 13.00 до 19.00

Суббота - воскресенье: с 12.00 до 18.00

В день матча, 14 августа, с 12.00 до 20.15

Начало матча в 19.30.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:11 +1
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