новости
новости
Регистрация
Прокуратура возбудила дела против руководителей тульских УК за грязные мусорки
Фото gornovosti.ru

Прокуратура возбудила дела против руководителей тульских УК за грязные мусорки

Административные дела будут рассматривать специалисты Роспотребнадзора.

Прокуратура Пролетарского района провела проверку в отношении МУП МО «Ремжилхоз», ОАО фирма «РЭМС», ООО УК «Чистый город» на предмет того, как они исполняют законодательство об отходах производства и потребления, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и охране окружающей среды.

Выяснилось, что в нарушение закона контейнерные площадки для сбора мусора находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, вокруг них и на прилегающей территории – свалка бытового мусора. Нарушения зафиксированы по следующим адресам: ул. Кирова, 141, ул. Кирова, 166, ул. Кирова, 184, ул. Кирова, 196.

В отношении должностных лиц «Ремжилхоз», «РЭМС», «Чистый город» прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ.

Материалы направлены для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Помимо этого, по результатам проверки руководителям этих управляющих компаний внесены представления об устранении нарушений закона.

сегодня, в 09:11 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
прокуратураУКмусорконтейнерные площадкивозбудили дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пожар в тульской 14-этажке тушили 17 спасателей
Пожар в тульской 14-этажке тушили 17 спасателей
ДТП в Тульской области: пострадавших из покореженной «Субару» вырезали специнструментом
ДТП в Тульской области: пострадавших из покореженной «Субару» вырезали специнструментом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.