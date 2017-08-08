Прокуратура возбудила дела против руководителей тульских УК за грязные мусорки

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Прокуратура Пролетарского района провела проверку в отношении МУП МО «Ремжилхоз», ОАО фирма «РЭМС», ООО УК «Чистый город» на предмет того, как они исполняют законодательство об отходах производства и потребления, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и охране окружающей среды.

Выяснилось, что в нарушение закона контейнерные площадки для сбора мусора находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, вокруг них и на прилегающей территории – свалка бытового мусора. Нарушения зафиксированы по следующим адресам: ул. Кирова, 141, ул. Кирова, 166, ул. Кирова, 184, ул. Кирова, 196.

В отношении должностных лиц «Ремжилхоз», «РЭМС», «Чистый город» прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ.

Материалы направлены для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Помимо этого, по результатам проверки руководителям этих управляющих компаний внесены представления об устранении нарушений закона.