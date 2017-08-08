Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.
Пожар в тульской 14-этажке тушили 17 спасателей
Возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки.
7 августа 2017 года в 19.24 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на 6-м этаже 14-этажного жилого дома на улице Седова.
На месте происшествия работали семь пожарных расчетов и автолестница.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в квартире закоптились стены и потолок, выгорели автоматы защиты на площади 3 кв. метра.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 7 единиц техники.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
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