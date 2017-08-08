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Пожар в тульской 14-этажке тушили 17 спасателей
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Пожар в тульской 14-этажке тушили 17 спасателей

Возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки.

7 августа 2017 года в 19.24 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на 6-м этаже 14-этажного жилого дома на улице Седова.

На месте происшествия работали семь пожарных расчетов и автолестница.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в квартире закоптились стены и потолок, выгорели автоматы защиты на площади 3 кв. метра.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 7 единиц техники.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

сегодня, в 09:30 0
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