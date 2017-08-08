ДТП в Тульской области: пострадавших из покореженной «Субару» вырезали специнструментом

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Авария в Чернском районе произошла 8 августа около четырех часов утра.

Сигнал о ДТП поступил на телефон «Единой службы спасения-112» 8 августа 2017 года в 3.59.

На 296-м км трассы М-2 «Крым» столкнулись два автомобиля: КамАЗ и «Субару». В аварии пострадали люди. Для деблокировки пострадавших личный состав ПСЧ-69 применял гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут». Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Все подробности случившегося уточняются в региональном УГИБДД.