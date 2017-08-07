Туляки увидят «кровавую» Луну

Туляки могут стать свидетелями редкого астрономического явления.

В Туле частичное лунное затмение будет видно с 20.24 до 22.19 (конечно, если не будет туч). В течение двух часов Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее на четверть диска. Максимальная фаза затмения произойдет в 21.20.

Явление обусловлено тем, что в момент, когда Земля отбрасывает тень на спутник, он приобретает красноватый оттенок. Из-за этого такие события и называют «кровавой» Луной.

Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года.