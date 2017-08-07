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До фестиваля «Школодром» в Туле осталось меньше месяца

До фестиваля «Школодром» в Туле осталось меньше месяца

«Слобода» и портал Myslo приглашают туляков на замечательный праздник в Центральный парк!

2 сентября в Центральном парке «Слобода» и Myslo проведут семейный фестиваль для школьников и их родителей «Школодром».

Как и в прошлом году, мы планируем веселый зажигательный праздник для школьников и их родителей, а также всех-всех, кто придет к нам в гости!

Ключевым мероприятием праздника станет «Семейный баттл» — весёлое и познавательное соревнование. Площадка фестиваля «Школодром-2017» будет разбита на зоны и сектора и стилизована под настоящую школу с уроками, классами и преподавателями. В этих классах и пройдёт состязание.

ЧТО ТАКОЕ «СЕМЕЙНЫЙ БАТТЛ»

Это главное событие фестиваля. Игра для школьников от 7 до 14 лет и их родителей. Здесь взрослые снова станут детьми и попадут на уроки.

Уроков будет несколько (например, урок русского языка, литературы, информатики и т. д.). Каждый урок будет проходить в отдельном классе (шатре). Принцип состязания — как игра «По станциям»: все участники по очереди проходят все задания.

Задача участников — посетить все уроки, выполнить задания и получить оценку за каждый в наш «школодромовский» дневник.

Оценки в дневниках суммируются, и семьи, набравшие наибольшее количество баллов, идут сдавать ЕГЭ — финальное задание на главной сцене праздника.

Семья, занявшая первое место, получит главный приз фестиваля. Кстати, на разных этапах состязания предусмотрены и другие призы от «Слободы», Myslo и наших спонсоров.

Участие в фестивале и всех его мероприятиях бесплатное! От вас — только хорошее настроение!

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В БАТТЛЕ

1. К участию допускаются семьи минимум из двух человек, один из которых — школьник до 14 лет, а второй — родитель, дедушка, бабушка или официальный опекун школьника. Максимальное количество участников одной команды — 4 человека.

2. Для подачи заявки пришлите на news@myslo.ru письмо, в теме которого должно быть написано «ШКОЛОДРОМ_ЗАЯВКА». В письме укажите:

* ФИО всех участников команды, степень родства;
* Контакты для обратной связи (телефон, электронную почту);
* Название команды и её девиз (нужно выучить и применять на баттле).
* Составьте краткий рассказ о команде (о семье), увлечениях, хобби, семейных традициях и пр.
* К письму приложите фотографию команды.
* Капитаном команды по умолчанию назначается школьник или один из них, если таковых в команде несколько. Взрослым быть капитанами ЗАПРЕЩЕНО!

Заявки на участие в баттле принимаются по 1 сентября 2017 года включительно.

Регистрацию команд мы также откроем на самом празднике — 2 сентября с 13.00 до 13.30. По всем вопросам обращаться на почту news@myslo.ru.

КОНКУРС «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ»

Есть и такой! Это спецзадание для участников «семейного баттла» — видеопрезентация команды. Выполняется по желанию. В случае успеха вы получаете дополнительную оценку в наши «школодромовские» дневники. А значит, шанс выиграть будет выше. Кроме того, Myslo.ru учреждает специальный конкурс видеороликов — начинающие режиссеры поборются за дополнительный приз!

Условия просты. Снимите видеопрезентацию о своей семье. Никаких условий и рамок — дайте волю фантазии. Пусть это будет ваша «Минута славы» — семейное увлечение; песня, которую вы исполните все вместе; видео из вашего путешествия; или вы просто хотите рассказать обо всех членах вашей дружной семьи. Можно рассказать о том, чем ваша семья гордится или что любит больше всего, о семейных традициях или приключениях.

Ваше видео нужно прислать на почту news@myslo.ru.

Все ролики мы разместим на Myslo.ru, а редакционное жюри выберет лучшие! Кстати, дополнительные баллы в дневник «автоматом» получат все участники видеоконкурса независимо от решения жюри.

Самое оригинальное видео будет удостоено отдельного специального приза.

Сроки приёма работ — до 1 сентября 2017 года включительно.

Внимание! Работы должны соответствовать определённым требованиям:
* Длительность видео — не более 2 минут.
* Видео должно быть горизонтальным (снимаете на мобильник — имейте это в виду), любого размера, качества и битрейта. Профессионализм съёмки и монтажа роли не играет.
* Ролик должен максимально красочно отразить увлечения семьи, в нём должны присутствовать ребёнок (ОБЯЗАТЕЛЬНО школьник) и как минимум один родитель.
* Материалы ролика должны соответствовать законодательству РФ.
* В письме с роликом вы должны указать ФИО всех участников видео, их степень родства, школу, в которой обучается ребёнок.
* Присылая ролик, вы автоматически даёте согласие на размещение его на всех ресурсах «Слободы», на использование редакцией видеографического изображения вас и ваших детей.
Организаторы конкурса оставляют за собой право не допустить ролик к участию.

 

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