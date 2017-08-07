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Миодраг Божович: «Гол Берхамова – это не результат командной игры»
Фото Алексея Пирязева.

Миодраг Божович: «Гол Берхамова – это не результат командной игры»

Главный тренер «Арсенала» о проигрыше команды ленинградскому «Тосно».

6 августа «Арсенал» принимал на своем поле «Тосно» из одноименного города Ленинградской области. И уступил гостям со счетом 1:2.

Слово главному тренеру Миодрагу Божовичу:

– Сегодня мы не показали нужную игру. Гол Берхамова — это индивидуальное мастерство, это не результат командной игры. Во втором тайме получили два гола. Нам когда-то везёт, сегодня нет.

– Будем смотреть повторы пропущенных мячей, чтобы понять, кто из игроков недоработал.

– Где-то моя вина в поражении. Что сегодня, что в Казани.

Приятно, когда главный тренер анализирует игру и не винит во всем судей. Будем надеяться на то, что выводы будут сделаны и наша команда добьется лучших результатов!

А пока посмотрите большой фоторепортаж с игры:

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