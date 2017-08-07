Тульские маршрутки проверили на предмет доступности для инвалидов
Активисты сняли рейд на видео.
Вслед за городским транспортом на предмет доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья активисты проверили тульские маршрутки.
Этот вопрос подняли на совещании главы администрации города с представителями частных компаний, организующих перевозку пассажиров. В мероприятии участвовали также и представители общественных и некоммерческих организаций.
Председатель правления АНБО «МОГУ!» Евгений Макалов предложил президенту Тульского регионального транспортного союза Вере Коротких проверить на доступность для маломобильных граждан коммерческий транспорт.
И вот представители АНБО «МОГУ!» провели мониторинг среди коммерческих перевозчиков малой и средней вместимости и сняли рейд на видео:
Председатель правления АНБО «МОГУ!» Евгений Макалов предложил президенту Тульского регионального транспортного союза Вере Коротких проверить на доступность для маломобильных граждан коммерческий транспорт.
И вот представители АНБО «МОГУ!» провели мониторинг среди коммерческих перевозчиков малой и средней вместимости и сняли рейд на видео:
Как выяснили активисты, далеко не все тульские маршрутки готовы перевозить инвалидов-колясочников. И не все водители внимательны к людям этой категории.
А что вы думаете по поводу этого рейда?
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