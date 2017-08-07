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Тульские маршрутки проверили на предмет доступности для инвалидов

Тульские маршрутки проверили на предмет доступности для инвалидов

Активисты сняли рейд на видео.

Вслед за городским транспортом на предмет доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья активисты проверили тульские маршрутки.

Этот вопрос подняли на совещании главы администрации города с представителями частных компаний, организующих перевозку пассажиров. В мероприятии участвовали также и представители общественных и некоммерческих организаций.

Председатель правления АНБО «МОГУ!» Евгений Макалов предложил президенту Тульского регионального транспортного союза Вере Коротких проверить на доступность для маломобильных граждан коммерческий транспорт.

И вот представители АНБО «МОГУ!» провели мониторинг среди коммерческих перевозчиков малой и средней вместимости и сняли рейд на видео:
 

Как выяснили активисты, далеко не все тульские маршрутки готовы перевозить инвалидов-колясочников. И не все водители внимательны к людям этой категории.

А что вы думаете по поводу этого рейда?

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Нужно ли приспосабливать маршрутки для инвалидов?

Автор: Юлия Королева, вчера, в 15:10 −2
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