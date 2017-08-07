Сувенирная продукция Тульской области покорила жюри на Всероссийском конкурсе

Фото: tourism.tularegion.ru

Представители региона вышли в финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2017 года, итоги которого будут подведены в сентябре 2017 года в Кирове.

В минувшие выходные организации туриндустрии Тульской области приняли участие в региональном конкурсе Всероссийского фестиваля «Туристический сувенир» в Белгороде. Тульские организации соревновались с коллегами из Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов.

Всего для участия в региональном конкурсе было заявлено 423 туристических сувенира. В финальный этап регионального конкурса прошло 235 сувениров из 14 регионов России.

Сувенирная продукция Тульской области была представлена в номинациях: «Гастрономический сувенир (еда)», «Гастрономический сувенир (напитки)», «Сувенир события» и «Сувенир города».

В трех из представленных номинаций Тульская область заняла первые места.

Победителем в номинации «Гастрономический сувенир (еда)» стала Белевская яблочная пастила производства компании ООО «Старые традиции». Победителем в номинации «Гастрономический сувенир (еда)» стал Тульский пряник печатный сувенирный с фруктовой начинкой производства компании ОАО «ТКФ «Ясная Поляна».

И победителем в номинации «Сувенир города» стал развивающийся проект Tula Look молодого тульского дизайнера Юлии Санниковой.

Вышеуказанные туристические сувениры Тульской области вышли в финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2017 года. Его итоги будут подведены в сентябре этого года в Кирове.