В лобовом столкновении под Тулой погибла семейная пара

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

По предварительной информации, водитель Hyundai Elantra выехал на встречную полосу и врезался в отечественную «четвёрку».

В 14.10 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 6-м километре дороги «Лапотково – Ефремов», где столкнулись Hyundai Elantra и ВАЗ-2104.

Как сообщил корреспонденту MySLO руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, по предварительным данным, виновником ДТП стал водитель иномарки – он выехал на встречную полосу. Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

От удара «четвёрку» буквально разорвало пополам. Ехавшие в машине муж с женой погибли на месте. Для извлечения тел сотрудникам ГУ МЧС России по Тульской области пришлось применить аварийно-спасательный инструмент «Спрут».