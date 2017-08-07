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В Туле пройдет VIII летняя Спартакиада учащихся по велоспорту на треке
Фото: shvsm.navigatorru.ru

В Туле пройдет VIII летняя Спартакиада учащихся по велоспорту на треке

В финале Спартакиады на тульском велотреке встретятся более 200 спортсменов из 18 регионов России.

С 8 по 10 августа в Туле пройдет VIII летняя Спартакиада учащихся России по велоспорту на треке. В соревнованиях примут участие более 200 юношей и девушек в возрасте 14-16 лет из 18 регионов РФ.

Тульскую область представят 13 велосипедистов. Среди них Даниил Карасев, Кирилл Горбачев, Валерий Майоров, Денис Марьясов, Валерия Степанова, Карина Иванушкина и Мария Селезнева.

В финале Спартакиады спортсмены разыграют 12 комплектов медалей по шести дисциплинам: индивидуальная гонка преследования, командная гонка преследования, спринт, командный спринт, гит 500 м с места и групповая гонка по очкам.

Торжественное открытие VIII летней Спартакиады учащихся России по велоспорту на треке состоится 8 августа в 16.45.

Соревнования будут проходить ежедневно с 8 по 10 августа, с 10 до 14 часов.

Вход на велотрек бесплатный.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:20 +2
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