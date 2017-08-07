Козоводы России представили свое поголовье на тульской выставке

В церемонии открытия принял участие заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

«Основной целью этой выставки является обмен опытом. Здесь присутствуют специалисты из разных регионов России. И, я уверен, вам есть, что друг другу рассказать. Ну и конечно, мы хотим привлечь внимание к козоводству. У наших фермеров возрастает интерес к козоводству. И подобные мероприятия способствуют популяризации данного направления сельского хозяйства», — сказал Дмитрий Миляев.

Представить свое поголовье нубийских, зааненских, альпийских и чешских молочных пород коз на выставку приехали специалисты 12 хозяйств из Волгограда, Тамбова, Московской и Тульской областей. От нашего региона выступили фермеры из Дубенского района, Новомосковска и Тулы.

На выставке жители города смогли не только посмотреть животных, но и приобрести молочную продукцию от производителя: творог, молоко и сыры. Была предусмотрена дегустация. Кроме того, гостям выставки представили оборудование для дойки коз и сельскохозяйственную технику.

Здесь же прошел конкурс на лучшую козу. Жюри в составе экспертов из России, США и Франции выбирало лучшее животное по общему виду, качеству вымени и количеству надоя. Все участники получили награды.

Прошла на выставке и конференция, где специалисты отрасли обсудили, как эффективнее выращивать молодняк, как подобрать оборудование для доения коз и приготовления сыров, поговорили об особенностях разведения коз нубийской породы, преимуществах использования заменителей молока для козлят.