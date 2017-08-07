Кому туляки могут пожаловаться на обеспечение льготными лекарствами
Тематический прием граждан по вопросу льготного лекарственного обеспечения в режиме видеосвязи пройдет 9 августа.
9 августа в 10.00 состоится тематический прием граждан по вопросу льготного лекарственного обеспечения в режиме видеосвязи должностными лицами министерства здравоохранения Тульской области:
- Семина Татьяна Александровна, заместитель министра здравоохранения Тульской области,
- Ларин Геннадий Валериевич, заместитель министра здравоохранения Тульской области.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-63-40.
В день приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами министерства здравоохранения Тульской области.
Другие статьи по темам
Место