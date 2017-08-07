Кому туляки могут пожаловаться на обеспечение льготными лекарствами

Тематический прием граждан по вопросу льготного лекарственного обеспечения в режиме видеосвязи пройдет 9 августа.

9 августа в 10.00 состоится тематический прием граждан по вопросу льготного лекарственного обеспечения в режиме видеосвязи должностными лицами министерства здравоохранения Тульской области:

Семина Татьяна Александровна, заместитель министра здравоохранения Тульской области,

Ларин Геннадий Валериевич, заместитель министра здравоохранения Тульской области.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-63-40.

В день приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами министерства здравоохранения Тульской области.