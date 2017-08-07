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Кому туляки могут пожаловаться на обеспечение льготными лекарствами

Кому туляки могут пожаловаться на обеспечение льготными лекарствами

Тематический прием граждан по вопросу льготного лекарственного обеспечения в режиме видеосвязи пройдет 9 августа.

9 августа в 10.00 состоится тематический прием граждан по вопросу льготного лекарственного обеспечения в режиме видеосвязи должностными лицами министерства здравоохранения Тульской области:

  • Семина Татьяна Александровна, заместитель министра здравоохранения Тульской области,
  • Ларин Геннадий Валериевич, заместитель министра здравоохранения Тульской области.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-63-40.

В день приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами министерства здравоохранения Тульской области.

сегодня, в 11:04 0
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