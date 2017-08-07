Фото из архива Myslo. На фото – Академия футбола.
В Туле переименуют образовательные учреждения
В Тульской области будут переименованы учреждения, подведомственные региональному комитету по спорту.
Соответствующее постановление было подписано на днях в правительстве Тульской области.
Переименованию подлежат:
- государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов» в ГУ ТО «Центр адаптивного спорта»;
- госучреждение дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» в ГУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва»;
- государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тульская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Дельфин» в ГУ ТО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва»;
- «Детско-юношеская спортивная школа «Академия футбола» в ГУ ТО «Спортивная школа «Академия футбола».
Замена документов, табличек и прочего должна завершиться в срок до 25
декабря 2017 года.
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