В Туле переименуют образовательные учреждения

Фото из архива Myslo. На фото – Академия футбола.

В Тульской области будут переименованы учреждения, подведомственные региональному комитету по спорту.

Соответствующее постановление было подписано на днях в правительстве Тульской области.

Переименованию подлежат:

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов» в ГУ ТО «Центр адаптивного спорта»;

госучреждение дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» в ГУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва»;

государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тульская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Дельфин» в ГУ ТО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва»;

«Детско-юношеская спортивная школа «Академия футбола» в ГУ ТО «Спортивная школа «Академия футбола».

Замена документов, табличек и прочего должна завершиться в срок до 25

декабря 2017 года.