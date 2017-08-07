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В Туле переименуют образовательные учреждения
Фото из архива Myslo. На фото – Академия футбола.

В Туле переименуют образовательные учреждения

В Тульской области будут переименованы учреждения, подведомственные региональному комитету по спорту.

Соответствующее постановление было подписано на днях в правительстве Тульской области.

Переименованию подлежат:

  • государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов» в ГУ ТО «Центр адаптивного спорта»;
  • госучреждение дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» в ГУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва»;
  • государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тульская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Дельфин» в ГУ ТО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва»;
  • «Детско-юношеская спортивная школа «Академия футбола» в ГУ ТО «Спортивная школа «Академия футбола».

Замена документов, табличек и прочего должна завершиться в срок до 25
декабря 2017 года.

сегодня, в 11:27 0
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