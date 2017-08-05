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Туляки недовольны качеством непродовольственных товаров

Туляки недовольны качеством непродовольственных товаров

По данным Роспотребнадзора по ТО, 56% звонков на телефон его «горячей линии» в июле были сделаны именно по этому поводу.

Всего же в Роспотребнадзор по Тульской области поступило 438 обращений по телефону «горячей линии»: по вопросам защиты прав потребителей – 320 звонков (73%), по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - 118 звонков (27%).

В структуре обращений по вопросам защиты прав потребителей преобладают звонки по поводу продажи непродовольственных товаров - 56% (180 звонков), оказания различного рода услуг (бытовых, финансовых, медицинских, туристских, гостиничных, транспортных, ЖКХ, связи, автосервиса) – 43% (138 звонков), 2 звонка (1%) поступило по вопросу продажи продовольственных товаров.

По вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - 69% обращений (81 звонок) касались вопросов эпидемиологии. Затронуты следующие вопросы: профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний (гепатит В, КВЭ, ВИЧ, бешенство); иммунопрофилактика (вопросы вакцинопрофилактики); санитарно-эпидемиологическое состояние ЛПУ (требования к санэпидрежиму в медицинском кабинете); порядок получения СЭЗ; дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

По вопросам гигиены детей и подростков поступило 26 обращений (22%). Вопросы касались выдача СЭЗ на образовательную деятельность, условий воспитания и обучения, заболеваемости детей.

По вопросам коммунальной гигиены поступило 5 обращений (4%). Вопросы касались содержания придомовой территории, отсутствия холодного водоснабжения.

По вопросам гигиены питания поступило 6 обращений (5%). Вопросы касались качества пищевых продуктов, организации питания в кафе, антисанитарного состояния предприятий торговли.

По вопросам гигиены труда и радиационной безопасности в отчетном месяце звонков не поступало.

В области защиты прав, кроме консультаций, имело место оказание помощи в составлении претензий. 

5 августа, в 20:38 +3
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