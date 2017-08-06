Молодежка «Арсенала» и «Тосно» сыграли вничью

Фото Александры Дроздовой.

У гостей забил Кирилл Кузнецов, у хозяев — арсеналец Ярослав Ивакин.

Тульский «Арсенал-м» в матче четвертого тура первенства молодежных команд сыграл с «Тосно-м». Матч закончился вничью — 1:1.

Как сообщает пресс-служба клуба, гол в ворота противника во втором тайме забил Ярослав Ивакин. В «Тосно-м» на 75-ой минуте матча отличился капитан команды Кирилл Кузнецов.

В 5-м туре подопечные Вадима Гаранина сыграют в гостях с московским «Спартаком-м». Начало матча 8 августа в 17.00.