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Молодежка «Арсенала» и «Тосно» сыграли вничью
Фото Александры Дроздовой.

Молодежка «Арсенала» и «Тосно» сыграли вничью

У гостей забил Кирилл Кузнецов, у хозяев — арсеналец Ярослав Ивакин.

Тульский «Арсенал-м» в матче четвертого тура первенства молодежных команд сыграл с «Тосно-м». Матч закончился вничью — 1:1.

Как сообщает пресс-служба клуба, гол в ворота противника во втором тайме забил Ярослав Ивакин. В «Тосно-м» на 75-ой минуте матча отличился капитан команды Кирилл Кузнецов.

В 5-м туре подопечные Вадима Гаранина сыграют в гостях с московским «Спартаком-м». Начало матча 8 августа в 17.00.

 

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вчера, в 09:46 0
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