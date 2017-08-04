Жители Плавска и Ясногорска смогут поклониться мощам святой Матроны Московской

В Тульскую область привезут мощи святой Матроны Московской. В Свято-Сергиевском храме Плавска они будут находиться с 14 по 28 августа, затем их перевезут в Ясногорск – в городском Свято-Покровском храме ковчег с мощами пробудет до 11 сентября.

В эти дни храмы будут открыты для прихожан с 8.00 до 17.00. Ежедневно будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.

Святая блаженная Матрона помогает в самых разных бедах и скорбях: в исцелении от болезней, при финансовых трудностях, в сохранении семьи, при заботе о детях и их благополучии, помогает в рождении детей и укрепляет веру.