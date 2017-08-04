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Жители Плавска и Ясногорска смогут поклониться мощам святой Матроны Московской

Жители Плавска и Ясногорска смогут поклониться мощам святой Матроны Московской

В городских храмах ежедневно будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.

В Тульскую область привезут мощи святой Матроны Московской. В Свято-Сергиевском храме Плавска они будут находиться с 14 по 28 августа, затем их перевезут в Ясногорск – в городском Свято-Покровском храме ковчег с мощами пробудет до 11 сентября.

В эти дни храмы будут открыты для прихожан с 8.00 до 17.00. Ежедневно будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.

Святая блаженная Матрона помогает в самых разных бедах и скорбях: в исцелении от болезней, при финансовых трудностях, в сохранении семьи, при заботе о детях и их благополучии, помогает в рождении детей и укрепляет веру.

Автор: Леонид Почекин, 4 августа, в 18:29 +4
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