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Тульская чета Лазаренко отметила 65-летие совместной жизни
Фото: tula.ru

Тульская чета Лазаренко отметила 65-летие совместной жизни

Иван Никифорович и Александра Ивановна поженились в 1952 году. С праздником юбиляров поздравил глава администрации города Евгений Авилов.

Иван Никифорович и Александра Ивановна Лазаренко стали мужем и женой 65 лет назад. С железной свадьбой супругов поздравили глава администрации Тулы Евгений Авилов, начальник управления администрации по Центральному округу Александр Елкин и заместитель председателя Тульской городской Думы Виктор Осташев.

Иван Никифорович в августе 1943 года, в возрасте 17 лет пошел на фронт. Воевал в пехоте, дослужился до старшины. В апреле 1945-го был серьезно ранен в Германии. В мае 1950 года демобилизовался и приехал в Тулу, стал шахтёром. Ветеран труда, награжден Орденом Отечественной войны 2 степени.

Александра Ивановна в годы войны строила оборонительные сооружения на Орловщине. В 1949 году она приехала в Тулу, где проработала рабочей на различных предприятиях более 37 лет, по праву заслужив почётное звание ветерана труда и медаль «За трудовое отличие».

Евгений Авилов пожелал супругам долгих лет жизни, любви, здоровья и вручил памятный подарок. По просьбе юбиляров глава администрации города окажет содействие в ремонте отмостки и входной двери в их доме.

 

 

Автор: Леонид Почекин, 4 августа, в 19:18 +10
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