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Туляк незаконно летал на мотодельтаплане
Фото: tehnosvet74.ru

Туляк незаконно летал на мотодельтаплане

Мужчине грозит штраф 5 000 рублей.

54-летний житель Пролетарского округа собрал мотодельтаплан. Самодельное летательное средство туляк не зарегистрировал. Он решил испытать воздушное судно в Мясново, не согласовав тренировочные полеты со службой воздушного движения.

Мужчину задержали сотрудники транспортной прокуратуры. Против него возбуждено сразу три административных дела по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Пилоту грозит штраф от 5 000 рублей.

Также Пролетарский районный суд города Тулы запретил мужчине эксплуатировать самодельный мотодельтаплан до его государственной регистрации и получения сертификата летной годности.

 

Автор: Юлия Гришина, 4 августа, в 18:20 −6
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