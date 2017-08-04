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В Алексине открыли сквер памяти участников локальных войн и военных конфликтов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Алексине открыли сквер памяти участников локальных войн и военных конфликтов

Работы по строительству сквера были проведены при поддержке фонда развития Тульской области «Перспектива».

В преддверии празднования 669-летия со дня образования Алексина, в городе состоялось торжественное открытие сквера памяти участников локальных войн и военных конфликтов.

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Шерин, глава администрации Алексина Павел Федоров, ветераны и жители города.

В прошлом году к губернатору Тульской области Алексею Дюмину в ходе его рабочего визита в Алексин обратились представители общественных организаций с просьбой помочь в обустройстве памятного места.

Глава региона поддержал эту идею. Фонд развития Тульской области «Перспектива» оказал администрации города помощь в строительстве сквера.

На месте был установлен бетонный постамент с облицовкой, смотровая площадка отделана тротуарной плиткой. В центре сквера на постаменте установлена боевая машина пехоты. Также там размещен баннер с фотографиями участников локальных войн и военных конфликтов и географической картой «горячих точек».

Валерий Шерин в своём выступлении отметил, что открытие монумента – дань памяти и уважения людям, которые проявили мужество и героизм при выполнении воинского долга:

Наши земляки воевали на территории целого ряда государств: Югославии, Сирии, Афганистана и до конца стояли за свою Родину. Такие люди заслуживают глубочайшего уважения, а память о них – увековечивания.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Автор: Леонид Почекин, 4 августа, в 22:36 +6
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Тульская областьАлексин

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