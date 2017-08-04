В Алексине открыли сквер памяти участников локальных войн и военных конфликтов
Работы по строительству сквера были проведены при поддержке фонда развития Тульской области «Перспектива».
В преддверии празднования 669-летия со дня образования Алексина, в городе состоялось торжественное открытие сквера памяти участников локальных войн и военных конфликтов.
В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Шерин, глава администрации Алексина Павел Федоров, ветераны и жители города.
В прошлом году к губернатору Тульской области Алексею Дюмину в ходе его рабочего визита в Алексин обратились представители общественных организаций с просьбой помочь в обустройстве памятного места.
Глава региона поддержал эту идею. Фонд развития Тульской области «Перспектива» оказал администрации города помощь в строительстве сквера.
На месте был установлен бетонный постамент с облицовкой, смотровая площадка отделана тротуарной плиткой. В центре сквера на постаменте установлена боевая машина пехоты. Также там размещен баннер с фотографиями участников локальных войн и военных конфликтов и географической картой «горячих точек».
Валерий Шерин в своём выступлении отметил, что открытие монумента – дань памяти и уважения людям, которые проявили мужество и героизм при выполнении воинского долга:
Наши земляки воевали на территории целого ряда государств: Югославии, Сирии, Афганистана и до конца стояли за свою Родину. Такие люди заслуживают глубочайшего уважения, а память о них – увековечивания.
Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.