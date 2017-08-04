Школьники рассказали, как сделать Тулу интересной для молодежи

Фото Алексея Пирязева.

Как сделать Тулу интересной для молодежи? Ответ на этот вопрос точно знают юные жители города. В пятницу глава администрации регионального центра Евгений Авилов встретился с одаренными выпускниками тульских школ.

Ребята – участники и победители различных международных олимпиад и конкурсов, но в привычном понимании «батаны» – это не про них. В плотном графике занятий, несмотря на большую нагрузку, всегда есть два обязательных пункта – занятия спортом и общения с друзьями. Это нерушимое правило.

– Зубрежка – это не залог успеха. В какой-то момент понимаешь, что начинаешь выгорать: кроме стола в школе и стола дома ты больше ничего не видишь. Надо обязательно отключаться. Время на спорт всегда можно найти, я, например, занимаюсь баскетболом, – рассказал Василий Фурсов, выпускник ЦО-гимназия №11. Молодой человек получил 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, занял призовое место в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, получил сертификат FCE уровня B2, подтверждающий высокий уровень владения иностранным языком.

Приглашенные ребята – это будущие бесценные кадры для региона, поэтому важно, создать такие условия, чтобы уезжать в другие города у них не было необходимости. В связи с этим Евгений Авилов поинтересовался у юных гостей, каким им видится развитие Тулы и чего для молодежи не хватает в Туле?

– У нас не хватает галерей и художественных выставок. В Туле очень мало внимания уделяется этому направлении. – отметил Василий Фурсов.

– В хорошую погоду можно пойти в парк с друзьями, прогуляться по набережной. А в плохую приходится оставаться дома, читать, рисовать. Я представляю это место, как какое-то пространство с удобной мебелью, пуфами, диванами, может быть негромкой фоновой музыкой. Чтобы в нем можно было прийти с друзьями и там пообщаться. Сейчас вместо этого приходится идти в какие-то заведения, типа кафе, – отметила Маргарита Грибкова. Девушка также выпускница ЦО-гимназия №11. Имеет особые достижения в изучении немецкого языка, отмечена дипломом уровня С1. Занимала первые и вторые места в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, русскому и литературе.

Евгений Авилов – Мы большие надежды возлагаем на реализацию проекта «Тульская набережная», в рамках которого на улице Металлистов появится целый музейный квартал, в котором можно создать и такого рода культурные пространства, – ответил на это глава администрации города и предложил более подробно разработать концепцию создания.

Также прозвучало предложение организовать арт-пространство на улице Металлистов, где могли бы проходить различные выставки, в том числе детских рисунков, работать дискуссионные клубы. Кроме этого ребята, в качестве решения проблемы гаджетомании, вовлечения поклонников компьютерных игр в живое общение, проводить в Туле соревнования по киберспорту.

Что касается активного отдыха, то участники отметили, что не лишним было бы проведение мастер-классов для туляков на площадках для занятий воркаутом: многим хотелось бы заниматься этим видом спорта, но они не знают, с чего начать.

– Предложение хорошее. Да, мы готовы назначить тренера, который будет помогать желающим осваивать этот новый вид спорта, – ответил на это Евгений Авилов.

Вспомнили ребята и о том, что в прошлом году в СМИ проходила информация о том, что под Ясной Поляной может появиться центр наподобие сочинского «Сириуса» для одаренных детей (с такой инициативой выступал директор Тульской областной детской музыкальной школы им. Г.З. Райхеля Игорь Лукопров. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин тогда дал поручение министру культуры Татьяне Рыбкиной проработать этот вопрос).

Татьяна Золотова – Это областной проект, который сейчас готовится к реализации. Занимается его созданием то же агентство, которое создавало образовательный центр «Сириус» в Сочи. Какие точные сроки и условия реализации, сейчас назвать не могу, но закупка оборудования для него и подбор специалистов, которые будут заниматься с детьми, уже ведется. Ориентировочно, это проект будет реализован следующем году, – рассказала начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова.

В свою очередь Евгений Авилов рассказал, что администрация города сейчас рассматривает возможность создания в Туле молодежного загородного лагеря.

– Мы предполагаем, что это будет место, где молодые люди от 16 до 25 лет смогут отдохнуть, поучаствовать в различных конференциях, повысить уровень знания иностранных языков. Подобные проекты в других регионах уже реализованы и сейчас мы изучаем их опыт, – добавил глава администрации Тулы.

Создать клубы любителей иностранных языков – еще одно предложение, с которым выступила Анастасия Енина, выпускница ЦО-гимназия №11, также победительница регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Девушка с удовольствием учит иностранные языки и не планирует на этом останавливаться, но для совершенствования навыков необходимо его регулярное использование в разговорной речи. Это предложение Евгений Авилов также поручил проработать.

«Коллега» Анастасии, Егор Алимпиев, выпускник лицея №2 им. Б.А. слободского, победитель олимпиады по биологии и обладатель звания «Юное дарование города-героя Тулы в 2016 году», отметил, что в Туле очень сложно подготовиться к олимпиаде по его профилю: практически нет при школах или институтах организаций, которые занимались бы с детьми научными проектами.

– Вести научную деятельность с детьми – это очень важно и интересно. К тому же это одно из требований одного из этапов олимпиады по биологии, – пояснил Егор. – Проходят какие-то детские конференции, но они не официальные, а местичковые.

Глава администрации Тулы поручил взять это и другие предложения в работу. Он поблагодарил ребят за плодотворную беседу и предложил провести повторную встречу после Дня города.