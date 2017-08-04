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Пострадавший в тульском парке мальчик нарушил правила безопасности

Пострадавший в тульском парке мальчик нарушил правила безопасности

Ребёнок получил компрессионный перелом позвоночника из-за выполнения на аттракционе опасных прыжков.

Сегодня стало известно о серьёзном происшествии в тульском ЦПКиО имени Белоусова – накануне десятилетний мальчик во время прыжков на батуте с натянутой сеткой получил компрессионный перелом позвоночника.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).

Как выяснилось, причиной трагедии стало невыполнение мальчиком требований безопасности – на батуте нельзя выполнять акробатические элементы. Дежурный аттракциона неоднократно делал замечание мальчику, а также его матери, которая находилась рядом.

Корреспонденту MySLO удалось связаться с руководителем сектора по связям с общественностью и СМИ ГУ ТО «Тульские парки» Варварой Труновой:

Мы делаем все возможное, чтобы подобных случаев не возникало, всегда предупреждаем посетителей о правилах пользования инфраструктурой парка. Мы искренне желаем скорейшего выздоровления пострадавшему ребенку.

 

 

Автор: Леонид Почекин, 4 августа, в 21:47 +6
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Тула

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