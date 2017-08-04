Пострадавший в тульском парке мальчик нарушил правила безопасности
Ребёнок получил компрессионный перелом позвоночника из-за выполнения на аттракционе опасных прыжков.
Сегодня стало известно о серьёзном происшествии в тульском ЦПКиО имени Белоусова – накануне десятилетний мальчик во время прыжков на батуте с натянутой сеткой получил компрессионный перелом позвоночника.
Сотрудники СУ СК России по Тульской области проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).
Как выяснилось, причиной трагедии стало невыполнение мальчиком требований безопасности – на батуте нельзя выполнять акробатические элементы. Дежурный аттракциона неоднократно делал замечание мальчику, а также его матери, которая находилась рядом.
Корреспонденту MySLO удалось связаться с руководителем сектора по связям с общественностью и СМИ ГУ ТО «Тульские парки» Варварой Труновой:
Мы делаем все возможное, чтобы подобных случаев не возникало, всегда предупреждаем посетителей о правилах пользования инфраструктурой парка. Мы искренне желаем скорейшего выздоровления пострадавшему ребенку.