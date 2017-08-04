9 августа с 10.00 до 13.00 заместитель руководителя СУ СК РФ по Тульской области полковник юстиции Павел Иванович Куксов проведет личный прием граждан в Центральном межрайонном следственном отделе по г. Туле (ул. Мира, 54).

Туляков проконсультируют по вопросам деятельности Следственного комитета РФ, территориально отнесенным к Центральному, Привокзальному и Советскому районам города.

Предварительная запись по телефонам: