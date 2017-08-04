Туляков проконсультируют по вопросам деятельности Следственного комитета РФ
Необходимо предварительно записаться на прием.
9 августа с 10.00 до 13.00 заместитель руководителя СУ СК РФ по Тульской области полковник юстиции Павел Иванович Куксов проведет личный прием граждан в Центральном межрайонном следственном отделе по г. Туле (ул. Мира, 54).
Туляков проконсультируют по вопросам деятельности Следственного комитета РФ, территориально отнесенным к Центральному, Привокзальному и Советскому районам города.
Предварительная запись по телефонам:
- 8-4872-55-63-64, 55-48-22, аппарат следственного управления по Тульской области,
- 8-4872-21-80-79, Центральный МРСО.
Другие статьи по темам
Люди
Место