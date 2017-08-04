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Туляков проконсультируют по вопросам деятельности Следственного комитета РФ

Туляков проконсультируют по вопросам деятельности Следственного комитета РФ

Необходимо предварительно записаться на прием.

9 августа с 10.00 до 13.00 заместитель руководителя СУ СК РФ по Тульской области полковник юстиции Павел Иванович Куксов проведет личный прием граждан в Центральном межрайонном следственном отделе по г. Туле (ул. Мира, 54).

Туляков проконсультируют по вопросам деятельности Следственного комитета РФ, территориально отнесенным к Центральному, Привокзальному и Советскому районам города.

Предварительная запись по телефонам:

  •  8-4872-55-63-64, 55-48-22, аппарат следственного управления по Тульской области,
  • 8-4872-21-80-79, Центральный МРСО.  
Автор: Кристина Вернигорина, 4 августа, в 16:56 +1
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