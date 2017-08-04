Жители Новомосковска: «На наших домашних собак ведут охоту!»

Фото Алексея Пирязева.

Жители вот уже два года называют родной Новомосковск «городом без собак». Здесь бесследно исчезают не только уличные, но и домашние животные.

Почему? Все как один отвечают: в городе работает фирма по отлову бродячих собак «Оскар», которая значительно превышает свои полномочия.

Жители обвиняют фирму не только в этом. Они приписывают «Оскару» убийство домашних животных, а также некорректно выполненную стерилизацию бродячих собак. И на это есть основания.

«Друг умер на моих глазах»

По словам новомосковцев, история с травлей собак началась полтора года назад. Тогда жительница Новомосковска Татьяна Руденко, как обычно, вышла на улицу выносить мусор и заодно выгулять собаку.

– Собаке было девять лет, – рассказывает Татьяна Алексеевна. – Добрая, ласковая, умная, спокойная… Лучше питомца я и не могла себе представить. Помесь чау-чау с овчаркой. В тот день она шла рядом со мной, на ней был надет ошейник. Неподалеку от нас остановилась неприметная синяя газель, открылось переднее окно. Оттуда высунулся человек с пневморужьем. Я не успела опомниться, как в мою собаку полетел дротик! Все произошло слишком быстро. Человек выскочил, вытащил дротик из собаки, сел в машину и уехал.

Мой друг, любимый питомец, умирал у меня на глазах! Соседка видела все, что произошло, вызвала такси, и мы повезли собаку в ветклинику. Но было уже поздно… Анализ крови показал: собаку убило парализующее вещество. Сотрудники «Оскара» (фирмы по отлову) от своей причастности к этому отказались.

По словам Татьяны Алексеевны, ее заверили: компания в работе не использует дротики. Но женщина не сдалась.

Год судебных разбирательств принес свои плоды: суд обязал «Оскар» выплатить Руденко материальную компенсацию.

«Вот только собаку это не вернет», – вздыхает женщина.

Сейчас Татьяна Алексеевна ухаживает за дворнягой: собаку пригрели жители дома. Теперь женщина боится, что новую любимицу постигнет та же участь.

Зловещая «Газель»

Так жители Новомосковска называют служебную машину «Оскара». «Если видишь ее, значит, быть беде», – говорят местные.



Газель "Оскара" в городе хорошо знают. И боятся.

Фото сделала школьница Юлия.

Ирина Чупанова впервые столкнулась с ней несколько месяцев назад.

– На моих глазах из автомобиля выгрузили восемь собак, – рассказывает Ирина. – И оставили их прямо под окнами моего дома. По правилам городской программы по стерилизации и вакцинации бродячих животных, собак должны были вернуть туда, откуда забрали, – на улицу, которую они считали своим «домом». «Оскар» это проигнорировал. Мы с соседями не против кормить этих животных, но смотреть, как они страдают… Нет, это мука! Возможно, стерилизацию собак сотрудники компании «Оскар» провели некорректно. По крайней мере, я обнаружила у них нагноения – на ушах (в том месте, где бирка) и на половых органах.

Более того: у сук продолжается течка!

Всего за несколько дней количество собак в нашем дворе упало с восьми до трех. Кого-то из них сбила машина, кто-то умер от воспалений. Мне стало страшно.

Лечение оставшихся собак Ирина оплатила из своего кармана.

На руках у женщины – документы, подтверждающие диагноз ее подопечных – перитонит, свищ, воспаление культи матки, дерматит.



Ветеринарная карточка одной из собак.

Собакам потребовалось повторное хирургическое вмешательство.

– На каждую собаку в ветклинике завели карту, – говорит Ирина. – Для того чтобы установить диагноз, нужно было сделать много обследований. Недешевых! Я готова помогать и дальше, пока позволяет бюджет. Но ведь и на этом история не заканчивается. Каждое утро я встаю в шесть часов и иду на улицу караулить животных.

Собачий патруль – так меня в шутку называют соседи. Я боюсь, что за ними снова приедет зловещая газель «Оскара». И не зря: несколько раз я видела, как в животных снова стреляли. Им, слава Богу, удалось сбежать. А что будет, если нам еще подбросят несчастных собак?!

«Закрыть нельзя помиловать»

Таких случаев в Новомосковске много. Жители не стали откладывать проблему в долгий ящик. По инициативе активиста Сергея Веденеева они составили обращение в Комитет ветеринарии Тульской области с требованием провести внеплановую проверку в ООО «Оскар».

Ответ был такой:

«При проведении проверки установлено, что ООО «Оскар» нарушены требования ветеринарного законодательства в соответствии с частью 3 статьи 10.8 Кодекса РФ об административных нарушениях (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных)».

Компании выдали предписание. Но ее работа продолжается до сих пор, а на улицах Новомосковска, по мнению жителей, появляется все больше неверно стерилизованных, страдающих от боли собак. И хорошо, если находятся добрые люди, готовые потратить на их лечение свои деньги.

Кураторы, как правило, отвозят пострадавших собак в одну и ту же ветклинику – «Ветера». Дело в том, что раньше, до открытия «Оскара», именно она выполняла муниципальный заказ по стерилизации и вакцинации бродячих животных. Люди привыкли доверять ей.

– У большинства из поступивших к нам собак при стерилизации были оставлены органы, которые должны удаляться во время операции – яичники, участки рогов и тела матки, – рассказывает главный врач центра ветеринарной медицины Елена Залюбовина. – Как результат – воспалительный процесс, свищевание швов. Стерилизация – потоковая операция, ее ветврачи делают ежедневно. Поэтому хирург даже с минимальным опытом работы таких ошибок допускать не должен. Другая проблема, с которой мы столкнулись, – гноение ушей. После стерилизации бродячим собакам на ухо насквозь ставится бирка: травмируется и кожа, и хрящ. Должно пройти не меньше 10 дней, чтобы рана зажила. Все это время ее нужно обрабатывать. Если этого не делать, начнется воспаление. Так и происходит с собаками, которые к нам периодически поступают. Почему? Варианта два: либо фирма, выполняющая муниципальный заказ, отпускает их раньше положенного срока, либо просто не оказывает должного ухода.

По факту получается, что свои обязанности «Оскар» выполняет: после операции собака не может иметь потомство. Документация чиста. А вот совесть?

«Хитрый ход конкурентов»

Так директор ООО «Оскар» Олег Гуров называет всё, что происходит уже почти два года. Он уверен: бурную деятельность по созданию отрицательного имиджа компании развили конкуренты, преимущественно, – «Ветера».

– Наша деятельность законна. Операции животным делают опытные хирурги из государственной клиники. Они хорошо знают свое дело. «Ветера» же – обычная частная клиника, она не уполномочена проводить ветеринарную медэкспертизу. Поэтому утверждать, что «Оскар» проводит операции с нарушениями, они не имеют права. По поводу отлова… Бродячая собака – это животное, которое находится на улице без сопровождения хозяина, отвечающего за ее поведение и конфликты с людьми, либо никогда не имевшее такового.

Если человек выходит погулять с собакой (какого бы размера она ни была), он должен вести ее на поводке, в наморднике.

В противном случае – штраф. Сотрудники «Оскара» забирают только беспризорных животных! Мы не нарушаем закон.

Кроме того, на каждую собаку мы заводим карточку, где отмечаем все этапы своих действий. Эти документы потом передаются администрации города, – говорит Олег Павлович.

Жители Новомосковска уверяют: «Оскар» применяет дротики с парализующим веществом. Олег Гуров настаивает: для отлова его компания использует специальные «летающие» шприцы – сертифицированную продукцию. Действительно, именно такой шприц обнаружил житель Новомосковска Илья Машонин рядом с одной из подстреленных собак.

Олег Гуров ответил и на другие вопросы.

– Что касается возвращения собак в место их привычного обитания… Это не всегда возможно. Дело в том, что некоторых животных мы забираем с мест социальной значимости – территорий около школ и детских садов. Вернуть их туда мы не имеем права, подыскиваем другой район.

Мы устали от нападок и нездоровой конкуренции. И будем отстаивать свое честное имя.

Суд решит

Что это – неправомерная деятельность компании по отлову бродячих собак или же обвинения, имеющие коммерческую подоплеку? Все решит суд. Первое заседание суда по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации ООО «Оскар» будет слушаться 15 августа 2017 года. Myslo будет следить за развитием событий.