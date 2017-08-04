В Тульской области газовщики провели рейды в многоквартирных домах

Специалисты компаний «Тулагоргаз» и «Газпром газораспределение Тула» провели рейды: обследовали систему газоснабжения в квартирах жителей, которые долгое время уклонялись от технического обслуживания оборудования.

Специалисты выявили более 15 грубейших нарушений эксплуатации газовых приборов. С инспекцией газовики посетили ряд многоквартирных домов в Туле и Щёкино.

Так, в Туле в одной из квартир дома №36 по Красноармейскому проспекту специалисты обнаружили, что газовый проточный водонагреватель эксплуатировался собственниками с серьезными нарушениями. Соединительная труба – гофра была установлена негерметично, это могло повлечь выход угарного газа в помещение.

Для безопасности газовую колонку в данной квартире отключили, а собственнику выдали предписание с требованием устранить нарушение.

Во многие квартиры газовщики так и не получили доступ.

– Каждый второй собственник не открывает дверь специалистам газовой службы для проверки газового оборудования. Абоненты не понимают, что тем самым подвергают не только свою жизнь опасности, но и ставят под угрозу безопасность всех жителей дома. Последствия не допуска специалистов для проверки газового оборудования часто приводят к человеческим жертвам, которых можно избежать, проводя своевременно ТО, – рассказал начальник службы внутридомового газового оборудования АО «Тулагоргаз» Олег Шарапов.

Напоминаем, что ответственность за надлежащее использование и содержание газового оборудования несет собственник. Самовольная газификация дома или квартиры, самостоятельная перестановка, замена и ремонт газовых приборов категорически запрещены.