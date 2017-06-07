новости
новости
Регистрация
В Туле имущество должников распродадут на аукционе

В Туле имущество должников распродадут на аукционе

Ближайшие торги состоятся 21 и 26 июня.

В Туле распродадут имущество должников, которое арестовывают судебные приставы. УФССП России по Тульской области передает арестованную собственность на реализацию в Росимущество.

Ближайшие  торги   в  виде  аукциона  состоятся 21 и 26 июня в 10.00 по адресу: Тула, ул. Сойфера, д. 16.

21 июня на торги выставлено:

  •  недвижимое заложенное имущество на сумму 47 млн 62 тыс. рублей (квартира, земельные участки, нежилое здание, жилой дом);
  • недвижимое незаложенное имущество на сумму 3 млн 659 тыс. рублей (земельные участки).

26 июня распродадут:

  • недвижимое незаложенное имущество на сумму 12 млн 424 тыс. рублей (земельные участки);
  • движимое заложенное имущество на сумму 37 млн 141 тыс. рублей (автомобиль, гусеничный экскаватор);
  • движимое незаложенное имущество на сумму 1 млн 126 тыс. рублей (автомобиль, полуприцеп).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:17 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
имущество должниковсудебные приставыаукцион

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В суворовской больнице вместо лифта – санитары
В суворовской больнице вместо лифта – санитары
Социологи выяснили, что больше всего ценят россияне
Социологи выяснили, что больше всего ценят россияне
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.