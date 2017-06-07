В Туле имущество должников распродадут на аукционе
Ближайшие торги состоятся 21 и 26 июня.
В Туле распродадут имущество должников, которое арестовывают судебные приставы. УФССП России по Тульской области передает арестованную собственность на реализацию в Росимущество.
Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 21 и 26 июня в 10.00 по адресу: Тула, ул. Сойфера, д. 16.
21 июня на торги выставлено:
- недвижимое заложенное имущество на сумму 47 млн 62 тыс. рублей (квартира, земельные участки, нежилое здание, жилой дом);
- недвижимое незаложенное имущество на сумму 3 млн 659 тыс. рублей (земельные участки).
26 июня распродадут:
- недвижимое незаложенное имущество на сумму 12 млн 424 тыс. рублей (земельные участки);
- движимое заложенное имущество на сумму 37 млн 141 тыс. рублей (автомобиль, гусеничный экскаватор);
- движимое незаложенное имущество на сумму 1 млн 126 тыс. рублей (автомобиль, полуприцеп).
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