В Туле имущество должников распродадут на аукционе

В Туле распродадут имущество должников, которое арестовывают судебные приставы. УФССП России по Тульской области передает арестованную собственность на реализацию в Росимущество.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 21 и 26 июня в 10.00 по адресу: Тула, ул. Сойфера, д. 16.

21 июня на торги выставлено:

недвижимое заложенное имущество на сумму 47 млн 62 тыс. рублей (квартира, земельные участки, нежилое здание, жилой дом);

недвижимое незаложенное имущество на сумму 3 млн 659 тыс. рублей (земельные участки).

26 июня распродадут: