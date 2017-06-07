В суворовской больнице вместо лифта – санитары

В терапевтическом корпусе Суворовской районной больницы находится отделение терапии, неврологии и кардиологии. Отделение неврологии располагается на третьем этаже, 80% пациентов в нем лежачие. Для их транспортировки на данный момент привлекаются санитары.

В прошлом году были проведены экспертизы почвы и здания, получен отрицательный ответ. Связано это с тем, что четыре года назад на здании была смонтирована скатная крыша, которая увеличила нагрузку на стены. Сейчас готовится новый проект по строительству внешней пристройки, где будет располагаться шахта лифта.

Ориентировочная стоимость работ – 4 миллиона рублей. Заключение по проекту ещё не получено.