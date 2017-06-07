На трассе в Тульской области сгорела фура

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

При пожаре никто не пострадал.

7 июня на 204-м км трассы М-4 «Дон» (Киреевский район) загорелась фура «Рено». В 16.05 об этом сообщили в «Единую службу спасения-112».

Через 15 минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в 16.23 возгорание ликвидировали.

В результате происшествия выгорела кабина автомобиля. Причина пожара устанавливается.