Тульские УК задолжали за электричество более 748 млн рублей

С 1 января 2017 года плата за общедомовые нужды в многоквартирных домах перешла из разряда коммунальных услуг в жилищные. Теперь она включена в состав платы за содержание жилья и начисляется управляющими компаниями за каждый квадратный метр жилой площади, исходя из нормативов потребления ОДН.

За время действия нового регламента управляющие компании Тульской области увеличили задолженность за потребленную электроэнергию на 133 млн рублей.

Задолженность перед поставщиком электроэнергии на 1 мая превысила 748,6 млн рублей.

Общая задолженность потребителей области перед АО «ТНС энерго Тула» на сегодняшний день составляет 3,5 млрд рублей.

«Как показывает опыт работы с населением, жители в большинстве своём - добросовестные плательщики. Очевидно, что управляющие компании получили от жителей оплату, но не спешат рассчитываться с поставщиками энергоресурсов. При этом с колоссальными долгами они продолжают занимать зеленые позиции в областном рейтинге УК, что вызывает общее недоумение у сбытовиков», - отмечает заместитель гендиректора «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Тула» Наталия Бондарева.

Тульский МУП «Ремжилхоз» задолжало свыше 55 млн рублей, киреевское ООО «УК Алюрстрой» более 11 млн рублей, почти 10 млн должны узловское ООО «Новое время» и тульское ООО «УК 21 век».

Всего свыше 50 управляющих компаний Тульской области с 1 января 2017 года не перечислили за потребленную энергию в адрес АО «ТНС энерго Тула» ни одного рубля.