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В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
Фото: tula.ru

В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог

В работах задействованы сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы», а также специалисты подрядных организаций.

По данным пресс-службы администрации Тулы, работы по восстановлению дорожного покрытия прошли сегодня на нескольких улицах областного центра:

  • ул. Путейская,
  • ул. Демешковская,
  • ул. Кабакова,
  • ул. М. Горького (поселок Косая Гора).

Ремонт делают специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы», ООО «Трансдорстрой» и ООО «ВиаСтрой».

Работы выполняются горячим асфальтом и методом пневмонабрызга. Дефекты дорожного покрытия выявляются в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации Тулы, по предписаниям ГИБДД, а также по обращениям граждан.

Заявки от жителей на ремонт дорог принимаются по телефону: 30-47-81.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:39 0
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