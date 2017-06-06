В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог

Фото: tula.ru

В работах задействованы сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы», а также специалисты подрядных организаций.

По данным пресс-службы администрации Тулы, работы по восстановлению дорожного покрытия прошли сегодня на нескольких улицах областного центра:

ул. Путейская,

ул. Демешковская,

ул. Кабакова,

ул. М. Горького (поселок Косая Гора).

Ремонт делают специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы», ООО «Трансдорстрой» и ООО «ВиаСтрой».

Работы выполняются горячим асфальтом и методом пневмонабрызга. Дефекты дорожного покрытия выявляются в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации Тулы, по предписаниям ГИБДД, а также по обращениям граждан.