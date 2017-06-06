Фото: tula.ru
В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
В работах задействованы сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы», а также специалисты подрядных организаций.
По данным пресс-службы администрации Тулы, работы по восстановлению дорожного покрытия прошли сегодня на нескольких улицах областного центра:
- ул. Путейская,
- ул. Демешковская,
- ул. Кабакова,
- ул. М. Горького (поселок Косая Гора).
Ремонт делают специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы», ООО «Трансдорстрой» и ООО «ВиаСтрой».
Работы выполняются горячим асфальтом и методом пневмонабрызга. Дефекты дорожного покрытия выявляются в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации Тулы, по предписаниям ГИБДД, а также по обращениям граждан.
Заявки от жителей на ремонт дорог принимаются по телефону: 30-47-81.
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