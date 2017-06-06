Уроженец тульского села построил памятник умершим деревням

Фото из архива Myslo и личного архива Юрия Лисицына.

Часовня, которую Юрий Лисицын построил на свои деньги, скоро станет храмом. В ее стенах заложены 52 кирпича из разных сёл.

В тульской прессе промелькнуло сообщение о том, что по инициативе жителя Венёва в районе хотят воздвигнуть мемориал ушедшим в прошлое деревням. Мало кто знает, что неподалёку от Одоева такой памятник уже имеется.

Юрий Лисицын — столичный житель, уроженец деревни Перепутье Одоевского района. Несколько лет назад он затеял строительство небольшой часовни в память о деревнях, сгинувших в пучине времени за последние три-четыре десятилетия.

– Деревни сегодня умирают. Стал я думать: как сохранить память о них и о тех, кто там жил? И вот как-то утром смотрел из спальни, со второго этажа, на улицу, и обратил внимание на чистый участок земли неподалеку. И вдруг как озарение: «Храм! Нужно поставить храм и посвятить его канувшим в Лету деревням!»

Идею поддержали и друзья, и местная администрация, и односельчане. Чтобы утвердиться в правильности выбора, в 2005 году поехал в Оптину пустынь к старцу Илию. Получил разрешение от Тульской епархии.

Юрий Васильевич предложил заложить в стены храма-часовни кирпич или горсть земли из сел и деревень Одоевского района как существующих, так и уже исчезнувших с лица земли.

Помощь ему оказал краеведческий музей, сотрудники которого вместе со школьниками ездили по деревням и селам за «мемориальным стройматериалом». В итоге набралось 52 кирпича, которые и были заложены в одну из стен храма вместе со списком населенных пунктов, откуда были привезены.

– Моральную поддержку оказывают очень многие, но финансирование проекта пока только на мне и моей семье.

Сейчас храм уже почти готов:

– В прошлом году завершили все работы по внешней отделке, сняли леса. Пока строение наше является часовней, но алтарная часть имеется. Надо установить там иконостас, благословение на это получено. Как установим — проведём службу соответствующую, и тогда часовня получит статус храма.

Денег на иконостас, правда, пока нет, но соберём обязательно! У меня помощник есть теперь надёжный, Алексей Васильевич Курочкин. Мы раньше работали вместе, а два года назад он здесь дом купил. И сразу проникся идеей мемориального проекта моего.

Шестого мая, в День Святого великомученика Георгия Победоносца (храм-то в честь него освящён) состоялась первая служба. Провёл её священник из Одоева, отец Александр. Народу немного было, так и откуда ему взяться-то особо? В деревне 10 домов, и все, считай, дачниками заняты. Постоянно живёт только один человек тут, и зимой и летом.

– Бывает, люди заезжают сюда, которые с дороги видят церквушку. Рассказываю им о ней. Некоторые удивляются, остальные желают удачи. И она нам сопутствует! Наверное, потому, что дело-то благое делаем.