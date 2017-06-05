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Узловские пожарные спасли из горящего дома 8 человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

Узловские пожарные спасли из горящего дома 8 человек

Два человека пострадали.

Ранним утром в поселке Брусянский Узловского района загорелся жилой дом. В 5.55 о пожаре сообщили в «Единую службу спасения-112». На место происшествия отправились два пожарных расчета ПСЧ-30 и ПЧ-Брандмауэр.

В 6.03 пожарные уже были возле горящего дома. Из двери квартиры на первом этаже шел густой черный дым. За работу принялось звено газодымозащитной службы. По лестничному маршу было эвакуировано восемь человек, из них двое — пострадавших.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, три минуты потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание и предотвратить дальнейшее распространения огня.

Всего за прошедший месяц на пожарах в Тульском регионе были спасены 52 человека.

Как показывает статистика, основное количество пожаров происходит в жилом секторе из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:32 0
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