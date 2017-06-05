Официально: Аленичев возглавил «Енисей»

Фото: ФК "Енисей".

Контракт рассчитан на два года.

Грустная новость для тульских болельщиков — экс-тренер «Арсенала» и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев возглавил красноярский «Енисей». Как сообщает клубная пресс-служба, контракт рассчитан на два года.

А тем временем, кто станет главным тренером тульского «Арсенала», пока неизвестно. Но нового наставника клуб обещает представить уже в ближайшее время.

Кстати, в твиттере оружейники поздравили «Енисей» с назначением Дмитрия Аленичева.