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Официально: Аленичев возглавил «Енисей»
Фото: ФК "Енисей".

Официально: Аленичев возглавил «Енисей»

Контракт рассчитан на два года.

Грустная новость для тульских болельщиков — экс-тренер «Арсенала» и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев возглавил красноярский «Енисей». Как сообщает клубная пресс-служба, контракт рассчитан на два года.

А тем временем, кто станет главным тренером тульского «Арсенала», пока неизвестно. Но нового наставника клуб обещает представить уже в ближайшее время.

Кстати, в твиттере оружейники поздравили «Енисей» с назначением Дмитрия Аленичева.

Сюжет: Арсенал
Экс-тренер «Арсенала» Дмитрий Аленичев может возглавить «Енисей»
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:16 +2
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