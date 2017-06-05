В ЦПКиО имени Белоусова прошел Всероссийский детский экофестиваль

Фото: пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки»

Мероприятие было приурочено к Международному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня.

Цель фестиваля «ЭкоДетство» – привлечение внимания к проектам в области охраны окружающей среды, защиты редких видов животных и растений, повышение экологической грамотности населения.

Интересная и насыщенная программа фестиваля состояла из двух частей: развлекательной и познавательной. На сцене с эстрадными номерами выступили детские и молодежные творческие коллективы Тульской области. В рамках второй части прошли короткие тематические лекции и наглядные эксперименты с сухим льдом.

Гвоздём фестивальной программы стал семейный экологический квест. Команды изучали окружающий мир и основы охраны окружающей среды в интересном игровом интерактивном формате.