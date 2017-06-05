На подготовку к отопительному сезону в Туле выделят более 700 млн рублей

5 июня под председательством Евгения Авилова прошло заседание Совета администрации, на котором подвели итоги отопительного периода 2016-2017 и озвучили планы на новый отопительный сезон.

Начальник управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин рассказал, что к предстоящему отопительному сезону планируется отремонтировать и заменить 191 котел, 265 насосных агрегатов, выполнить гидравлические испытания 533,2 км тепловых сетей, подготовить к сдаче 3098 жилых домов, заменить 26 км ветхих тепловых сетей, сделать капитальный ремонт изоляции 9,5 км тепловых сетей.

Также в планах — восстановление автоматики котлов и ремонт зданий котельных на ул. Оборонной, 112 и ул. Оборонной, 102.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с 5 мая АО «Тулатеплосеть» проводит гидравлические испытания тепловых сетей. Испытания уже прошли на 114 объектах. Начали готовить дома и управляющие компании.

На работы для подготовки коммунального хозяйства к отопительному сезону планируется выделить порядка 700 млн рублей. Средства выделят из различных источников: