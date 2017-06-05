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В страшном ДТП на М-2 погиб молодой человек
Фото УГИБДД по Тульской области.

В страшном ДТП на М-2 погиб молодой человек

Столкнулись «Лифан» и «Грейт Волл».

5 июня в 00.40 на 242-м километре автодороги М-2 «Крым» 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «Лифан-214813», врезался в «Грейт Волл». Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП водитель «Лифана» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Также пострадал водитель «Грейт Волла», который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:22 +1
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