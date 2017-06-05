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Тульские боксеры отправились в Рязань и Севастополь

Тульские боксеры отправились в Рязань и Севастополь

Наши спортсмены выступят на различных соревнованиях.

5 июня тульские боксеры отправились в Рязань и Севастополь на различные турниры. В Рязани на чемпионате ЦФО выступят Рашад Гасанов (49 кг), Никита Быстров (52 кг), Руслан Айдемиров (60 кг), Вячеслав Дробный (64 кг), Халид Ягубзаде (69 кг), Степан Хитарян (69 кг), Андрей Шестопалов (81 кг), Ровшан Ягубзаде (91 кг) и Олег Биржевой (+91 кг).

В Крыму на соревнованиях класса «А», посвящённых памяти героев Севастополя, Тульский регион представят трое боксёров: Артём Абдухамидов (81 кг), Даниэль Лутай (91 кг) и Андрей Батырев (+91 кг).

В Рязани нашу команду возглавляют Евгений Ткаченко и Александр Духанин, а в судейском корпусе будет работать Михаил Шевяхов. В Севастополь руководителем делегации отправился Василий Панфёров.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:54 0
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