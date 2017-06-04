В Ясногорске построят 5 новых котельных

Работы будут проводиться в рамках концессионного соглашения.

Тульское УФАС одобрило изменения условий концессионного соглашения в Ясногорске Тульской области.

Выполнение новых условий повысит качество и надёжность теплоснабжения и горячего водоснабжения в районном центре, снизит затраты на выработку и транспортировку тепловой энергии и повысит ее эффективность.

Концессионное соглашение обязывает концессионера – ЗАО «РГК-1» в течение 15 лет построить и оборудовать 5 котельных, обслуживающих, в том числе школу и детский сад, Центральную районную больницу и в 11 этапов реконструировать тепловые сети.

Согласно новом условиям договора, предельный размер вложений увеличится в два раза и составит порядка полумиллиарда рублей.

Особенность данного соглашения заключается ещё и в том, что оно предусматривает "коробочное" финансирование этого проекта – банки переходят к долгосрочному кредитованию надёжных партнёров.

Утверждение изменений условий соглашения (предыдущее соглашения было подписано 10 сентября 2015 году) позволило губернатору Тульской области Алексею Дюмину подписать его со стороны Тульской области на Петербургском международном экономическом форуме 1 июня, сообщает пресс-служба регионального УФАС России.