Мошенницы украли у тульской пенсионерки 177 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции «Советский» с заявлением обратилась 78-летняя жительница областного центра. Она сообщила, что к ней в квартиру пришли две неизвестные женщины и, представившись работниками социальной службы, предложили переписать номера имеющихся в квартире денежных купюр, мотивируя это тем, что в скором времени якобы предстоит денежная реформа.

Потерпевшая дала переписать несколько банкнот, после чего убрала их в шкаф. Увидев это, злоумышленницы отвлекли внимание женщины и совершили украли деньги, после чего скрылись.

Всего было похищено 177 тысяч рублей.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Потерпевшая описывает преступниц возрастом примерно 35-40 лет. Оперативниками проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию совершивших преступление женщин.

Управление МВД России по Тульской области просит граждан быть предельно бдительными и внимательными, а также проверять принадлежность лиц, пытающихся войти в квартиру под видом работников различных служб, в том числе оказывающих социальную помощь. Также обращаем внимание, что никакие денежные реформы на территории Российской Федерации не осуществляются и в ближайшее время проводиться не будут. Если же вы стали жертвой преступления, следует незамедлительно обратиться в дежурную часть ближайшего подразделения полиции.