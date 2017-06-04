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Скончался экс-депутат Тульской городской Думы Игорь Рогов
Фото из архива Myslo.

Скончался экс-депутат Тульской городской Думы Игорь Рогов

Бывший депутат Тульской городской думы скончался сегодня в одной из больниц регионального центра.

Бывший депутат Тульской городской думы скончался сегодня в одной из больниц регионального центра.

Рогов Игорь Васильевич родился 15 июля 1941 года в г. Александровск Сахалинской области. 

Игорь Рогов в третьем созыве Тульской городской думы являлся депутатом от партии «Справедливая Россия».

 

сегодня, в 15:41 0
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