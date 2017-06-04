Фото из архива Myslo.
Скончался экс-депутат Тульской городской Думы Игорь Рогов
Бывший депутат Тульской городской думы скончался сегодня в одной из больниц регионального центра.
Бывший депутат Тульской городской думы скончался сегодня в одной из больниц регионального центра.
Рогов Игорь Васильевич родился 15 июля 1941 года в г. Александровск Сахалинской области.
Игорь Рогов в третьем созыве Тульской городской думы являлся депутатом от партии «Справедливая Россия».
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