Скончался экс-депутат Тульской городской Думы Игорь Рогов

Фото из архива Myslo.

Бывший депутат Тульской городской думы скончался сегодня в одной из больниц регионального центра.

Бывший депутат Тульской городской думы скончался сегодня в одной из больниц регионального центра.

Рогов Игорь Васильевич родился 15 июля 1941 года в г. Александровск Сахалинской области.

Игорь Рогов в третьем созыве Тульской городской думы являлся депутатом от партии «Справедливая Россия».