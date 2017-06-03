новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают замереть на несколько минут

Туляков приглашают замереть на несколько минут

4 июня в Белоусовском парке планируется масштабный флешмоб «Манекен челлендж».

Место проведения – Фонтанная площадь. Время начала – 18.00. Мероприятие пройдет в день старта масштабного проекта «Лето в парках».

 

Участники флешмоба замрут на несколько минут.

Хотите посмотреть, как это вообще все выглядит? 11 мая в парке уже проходило подобное шоу. Участниками стали туляки в возрасте от 7 до 70 лет. Видео опубликовал в соцсетях Олег Кондауров:

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
манекен челленджфлешмобпарк
Место
ТулаЦентральный парк имени Белоусова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Куркинском районе Тулы расширят кондитерское производство
В Куркинском районе Тулы расширят кондитерское производство
Очевидцы: Пьяная тулячка устроила стрельбу в Платоновском парке
Очевидцы: Пьяная тулячка устроила стрельбу в Платоновском парке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.