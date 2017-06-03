Туляков приглашают замереть на несколько минут

Место проведения – Фонтанная площадь. Время начала – 18.00. Мероприятие пройдет в день старта масштабного проекта «Лето в парках».

Участники флешмоба замрут на несколько минут.

Хотите посмотреть, как это вообще все выглядит? 11 мая в парке уже проходило подобное шоу. Участниками стали туляки в возрасте от 7 до 70 лет. Видео опубликовал в соцсетях Олег Кондауров: