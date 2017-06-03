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Очевидцы: Пьяная тулячка устроила стрельбу в Платоновском парке
Фото и видео Олега И.

Очевидцы: Пьяная тулячка устроила стрельбу в Платоновском парке

Автор видео утверждает, что женщина стреляла из неизвестного оружия по машине его знакомого.

Как рассказал Myslo очевидец происшествия Олег (он не стал называть свою фамилию), ЧП случилось 1 июня 2017 года в районе Платоновского леса около 17.30. 

«Женщина шла шатающейся походкой по центральной аллее парка с пистолетом на перевес (предположительно «Оса»).

Мы услышали хлопок, и пробегающие мимо подростки сообщили нам, что «ненормальная женщина в белом стреляет из пистолета». Мы обернулись и увидели метрах в 20 пьяную даму, шатающейся походкой направляющуюся к нам. Ускорились, она тоже.

Сели в машину, и через несколько секунд она подошла к нам и выстрелила в заднее стекло со стороны пассажира.

После чего потребовала выйти из машины. Мы дали задний ход, резко развернулись, а женщина обежала машину, пнула ее и выстрелила еще раз».

Очевидцы вызвали наряд полиции. Завидев полицейских, компания пыталась скрыться. По словам очевидцев, один из компании пытался встать на защиту стрелявшей, сообщил, что «пистолет-то сигнальный». То, что было в следующие секунды вы можете увидеть на видео. (Автор видео Олег).

 

По словам очевидцев, полицейские сообщили им, что возмутительнице общественного спокойствия грозит штраф 500 рублей.

Как рассказал Myslo очевидец, машина, по которой стреляла женщина, получила повреждения. Женщину задержали, оружие изъяли. Сигнальный это пистолет или нет – пока неизвестно.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:58 +3
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