В Алексине незаконно утилизируют мусор

«И это в год экологии!» – возмущаются активисты. Они сняли ролик, как берега Оки зарастают мусором прямо в черте города.

В редакцию Myslo обратились блогеры-активисты из Алексина.

«Вот так проходит в Алексине год экологии.

Рядом с улицей Нижняя Приокская, там, где речка Мордовка впадает в Оку, под самым алексинским мостом, происходит незаконная утилизация отходов.

Буквально пару недель назад на этом месте лежала огромная куча бытового мусора, которую было хорошо видно с этого самого моста (к сожалению, ее зафиксировать мы не смогли). Сейчас на видео видны совсем свежие следы от колес трактора, который все эти отходы присыпал землей в небольшом овраге на берегу реки.

Администрации МО Алексин уже сообщили о проблеме. Чиновники пообещали разобраться до 6 июня.