В Тульской области 42 пляжа готовы к приему отдыхающих
Специалисты ГИМС напоминают, что безопасно купаться можно только на санкционированных пляжах.
1 июня в Тульской области стартовал купальный сезон. На сегодняшний день официально готовы 42 пляжа.
Публикуем перечень пляжей, прошедших процедуру приемки (по состоянию на 1 июня):
|
№
|
Наименование объекта
|
Адрес
|
ГО Тула
|
1
|
Пляж «Золотой петушок»
|
|
2
|
Пляж «Хомяковские поляны»
|
ГО Тула
|
3
|
Пляж на вдхр. р. Воронка
|
|
4
|
Пляж на вдхр. р. Воронка
|
|
5
|
Пляж ЦПКиО им. Белоусова
|
|
6
|
Пляж «Обидимо»
|
|
7
|
Пляж «Ильинское»
|
|
8
|
Пляж «Велесов лес»
|
ГО Тула
|
ГО Новомосковск
|
9
|
Открытый бассейн СМУП «СКС»
|
|
10
|
Пляж на Урванском водоеме
|
ГО Новомосковск
|
11
|
Пляж «Пушкари»
|
|
12
|
Пляж «Стрельцы»
|
|
13
|
Пляж «Тростниковский»
|
|
Щекинский район
|
14
|
Пляж «Грумант»,
|
Щекинский район, парк-отель Грумант
|
15
|
Пляж на пруду р.п.Первомайский
|
МО р.п.Первомайский, Щекинского р-на
|
16
|
Пляж на пруду
|
Щекинский
|
17
|
Пляж «Старина»
|
Щекинский район,
|
18
|
Пляж
|
МО г. Советск, Щекинское водохранилище
|
ГО Донской
|
19
|
Пляж «Голубая вода»
|
|
20
|
Открытый бассейн КРК «Плазма»
|
ГО Донской
|
Узловский район
|
21
|
Пляж «Трестовский»
|
г. Узловая
|
Киреевский район
|
22
|
Пляж на пруду
|
Киреевский район,
|
23
|
Пляж «Олень»
|
МО г. Киреевск
|
Дубенский район
|
24
|
Пляж «Дубна»
|
г. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ
|
25
|
Пляж «Лужное»
|
|
26
|
Пляж на пруду «Якшинские выселки»
|
Дубенский р-н, п. Дубна
|
Алексинский район
|
27
|
Пляж ООО «Семь столиц»
|
г. Алексин, б/о Шахтер, с. Бунырево
|
Богородицкий район
|
28
|
Пляж «РОС»
|
г. Богородицк
|
Воловский район
|
29
|
Пляж «Толбузино»
|
п. Волово
|
Ефремовский район
|
30
|
Пляж «Шилово»
|
МО г. Ефремов, турбаза «Шилово»
|
31
|
Пляж «Береговой»
|
МО г. Ефремов, ул. Береговая
|
Заокский район
|
32
|
Пляж «Бибигон»
|
|
33
|
Пляж «Велегож парк» на пруду
|
р.п. Заокский
|
Каменский район
|
34
|
Пляж «Яблонево» на реке
|
Каменский район
|
35
|
Открытый бассейн
|
Каменский район, село Архангельское
|
Тепло-Огаревский район
|
36
|
Пляж «Волчья Дубрава»
|
Тепло-Огаревский р-он, с. Волчья Дубрава
|
37
|
Пляж «Нарышкино» на реке
|
Тепло-Огаревский р-он, п. Нарышкино
|
Куркинский район
|
38
|
Пляж «Орловский» на реке
|
Куркинский район, МО Михайловское
|
Одоевский район
|
39
|
Пляж «Песчаная Коса»
|
пгт. Одоев
|
40
|
Пляж «Каменка»
|
МО р.п.Одоев
|
Суворовский район
|
41
|
Пляж «Чекалинский» на реке
|
г. Чекалин
|
42
|
Пляж «Городской»
|
Специалисты ГИМС напоминают, что безопасно купаться можно только на санкционированных пляжах.
Особое внимание при организации отдыха у воды необходимо уделить детям. Родители должны рассказать им об опасностях, связанных с баловством у воды. Необходимо спланировать и организовать досуг детей таким образом, чтобы они не посещали водные объекты без присмотра взрослых.