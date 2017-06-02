В Тульской области 42 пляжа готовы к приему отдыхающих

Специалисты ГИМС напоминают, что безопасно купаться можно только на санкционированных пляжах.

1 июня в Тульской области стартовал купальный сезон. На сегодняшний день официально готовы 42 пляжа.

Публикуем перечень пляжей, прошедших процедуру приемки (по состоянию на 1 июня):

№ Наименование объекта Адрес ГО Тула 1 Пляж «Золотой петушок» ГО Тула , д. Высокое 2 Пляж «Хомяковские поляны» ГО Тула 3 Пляж на вдхр. р. Воронка ГО Тула , Матвеевские дачи 4 Пляж на вдхр. р. Воронка ГО Тула , ст. Козловская засека 5 Пляж ЦПКиО им. Белоусова ГО Тула , ЦПКиО 6 Пляж «Обидимо» ГО Тула , п. Обидимо 7 Пляж «Ильинское» ГО Тула , п. Ильинка 8 Пляж «Велесов лес» ГО Тула ГО Новомосковск 9 Открытый бассейн СМУП «СКС» ГО Новомосковск , мкр. Сокольники 10 Пляж на Урванском водоеме ГО Новомосковск 11 Пляж «Пушкари» ГО Новомосковск , мкр. Сокольники 12 Пляж «Стрельцы» ГО Новомосковск , мкр. Сокольники 13 Пляж «Тростниковский» ГО Новомосковск , с. Спасское Щекинский район 14 Пляж «Грумант», Щекинский район, парк-отель Грумант 15 Пляж на пруду р.п.Первомайский МО р.п.Первомайский, Щекинского р-на 16 Пляж на пруду Щекинский район МО Яснополянское , д. Грумант 17 Пляж «Старина» Щекинский район, МО Костомаровское , д. Малые Озерки 18 Пляж МО г. Советск, Щекинское водохранилище ГО Донской 19 Пляж «Голубая вода» ГО Донской , мкр. Руднево 20 Открытый бассейн КРК «Плазма» ГО Донской Узловский район 21 Пляж «Трестовский» г. Узловая Киреевский район 22 Пляж на пруду Киреевский район, МО Красноярское , с. Красный Яр 23 Пляж «Олень» МО г. Киреевск Дубенский район 24 Пляж «Дубна» г. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ 25 Пляж «Лужное» МО Дубенский район, с. Лужное 26 Пляж на пруду «Якшинские выселки» Дубенский р-н, п. Дубна Алексинский район 27 Пляж ООО «Семь столиц» г. Алексин, б/о Шахтер, с. Бунырево Богородицкий район 28 Пляж «РОС» г. Богородицк Воловский район 29 Пляж «Толбузино» п. Волово Ефремовский район 30 Пляж «Шилово» МО г. Ефремов, турбаза «Шилово» 31 Пляж «Береговой» МО г. Ефремов, ул. Береговая Заокский район 32 Пляж «Бибигон» МО Заокский район, д. Дворяниново 33 Пляж «Велегож парк» на пруду р.п. Заокский Каменский район 34 Пляж «Яблонево» на реке Каменский район 35 Открытый бассейн Каменский район, село Архангельское Тепло-Огаревский район 36 Пляж «Волчья Дубрава» Тепло-Огаревский р-он, с. Волчья Дубрава 37 Пляж «Нарышкино» на реке Тепло-Огаревский р-он, п. Нарышкино Куркинский район 38 Пляж «Орловский» на реке Куркинский район, МО Михайловское Одоевский район 39 Пляж «Песчаная Коса» пгт. Одоев 40 Пляж «Каменка» МО р.п.Одоев Суворовский район 41 Пляж «Чекалинский» на реке г. Чекалин 42 Пляж «Городской» МО Суворовский район, левый берег Черепетского водохранилища

Специалисты ГИМС напоминают, что безопасно купаться можно только на санкционированных пляжах.

Особое внимание при организации отдыха у воды необходимо уделить детям. Родители должны рассказать им об опасностях, связанных с баловством у воды. Необходимо спланировать и организовать досуг детей таким образом, чтобы они не посещали водные объекты без присмотра взрослых.