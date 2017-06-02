Фото из архива Myslo.
В Тульской области на выходных похолодает
В субботу ночью будет всего +3 градуса, в воскресенье – +4.
Лето пока не очень радует погодой. В Москве и вовсе сегодня выпал мокрый снег.
Фото: Denis Goldman.
Синоптики в Тульской области не обещают такой погоды. По крайней мере в ближайшие выходные. По прогнозам Гидрометцентра, в субботу, 3 июня, ночью ожидается 3 градуса тепла, днем — всего +12. В течение дня возможен небольшой дождь.
В воскресенье ночью по-прежнему будет холодно — +4 градуса. Днем потеплеет до +16. Будет переменная облачность, без осадков.
Другие статьи по темам
Место
Прочее