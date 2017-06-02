В Тульской области на выходных похолодает

Фото из архива Myslo.

В субботу ночью будет всего +3 градуса, в воскресенье – +4.

Лето пока не очень радует погодой. В Москве и вовсе сегодня выпал мокрый снег.



Фото: Denis Goldman.

Синоптики в Тульской области не обещают такой погоды. По крайней мере в ближайшие выходные. По прогнозам Гидрометцентра, в субботу, 3 июня, ночью ожидается 3 градуса тепла, днем — всего +12. В течение дня возможен небольшой дождь.

В воскресенье ночью по-прежнему будет холодно — +4 градуса. Днем потеплеет до +16. Будет переменная облачность, без осадков.