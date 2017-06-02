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Прокуратура: Дубенские школьники могли покупать алкоголь через интернет
Фото mk.ru.

Прокуратура: Дубенские школьники могли покупать алкоголь через интернет

Прокуратура проверила школьные компьютеры.

Прокуратура Дубенского района провела проверку исполнения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью.

В ходе проверки установлено, что на школьных компьютерах Дубенской средней школы, подключенных к сети Интернет, имелась возможность посетить сайты по незаконной продаже алкогольной продукции.

По результатам проверки прокуратурой района 20.04.2017 г. в Центральный районный суд Тулы направлено исковое заявление к ПАО «Ростелеком» об обязании прекратить техническую возможность посещения таких сайтов.

Заявление прокурора судом рассмотрено, удовлетворен. Доступ на сайты, на которых предоставлялась возможность приобрести алкоголь, в образовательном учреждении прекращен.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

сегодня, в 12:16 0
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