Прокуратура: Дубенские школьники могли покупать алкоголь через интернет

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Прокуратура Дубенского района провела проверку исполнения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью.

В ходе проверки установлено, что на школьных компьютерах Дубенской средней школы, подключенных к сети Интернет, имелась возможность посетить сайты по незаконной продаже алкогольной продукции.

По результатам проверки прокуратурой района 20.04.2017 г. в Центральный районный суд Тулы направлено исковое заявление к ПАО «Ростелеком» об обязании прекратить техническую возможность посещения таких сайтов.

Заявление прокурора судом рассмотрено, удовлетворен. Доступ на сайты, на которых предоставлялась возможность приобрести алкоголь, в образовательном учреждении прекращен.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.