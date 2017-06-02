Прокуратура: Дубенские школьники могли покупать алкоголь через интернет
Прокуратура проверила школьные компьютеры.
Прокуратура Дубенского района провела проверку исполнения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью.
В ходе проверки установлено, что на школьных компьютерах Дубенской средней школы, подключенных к сети Интернет, имелась возможность посетить сайты по незаконной продаже алкогольной продукции.
По результатам проверки прокуратурой района
Заявление прокурора судом рассмотрено, удовлетворен. Доступ на сайты, на которых предоставлялась возможность приобрести алкоголь, в образовательном учреждении прекращен.
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.