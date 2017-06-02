Фан-клуб «Арсенала»: «Мы поддерживаем деятельность Аджоева и Балашова»

Фото из архива Myslo.

В редакцию Myslo обратились представили фан-клуба «Арсенал» с просьбой отразить их позицию по поводу открытого письма тульских болельщиков. Публикуем текст без изменений.

– Фан-клуб ПФК «Арсенал» считает необходимым заявить, что появившееся на портале MySlo анонимное письмо от так называемой группы болельщиков не отражает взглядов Фан-клуба ПФК «Арсенал» и других организованных болельщицких сообществ ПФК «Арсенал» на выступление команды в завершившемся чемпионате России 2016−2017 года.

Фан-клуб ПФК «Арсенал» полностью поддерживает деятельность руководства ПФК «Арсенал» в лице президента Г. З. Аджоева и генерального директора Д. В. Балашова и приветствует непродление контракта с теперь уже бывшим главным тренером ПФК «Арсенал» С. В. Кирьяковым .

Отдавая должное Кирьякову, который сумел сохранить для Тулы место в РФПЛ, мы подчеркиваем, что игра команды не отличалась стабильностью и вызывала много справедливой критики со стороны специалистов и болельщиков. Считаем, что в сложившейся ситуации перемены были необходимы ПФК «Арсенал».

Уверены, что в наступающем сезоне руководство ПФК «Арсенал» приложит максимум усилий, чтобы наша любимая команда оказалась способной решать более сложные задачи, чем сохранение места в РФПЛ. Благодарим президента ПФК «Арсенал» и генерального директора за помощь в организации перфомансов и бесплатных выездов на матчи с участием ПФК «Арсенал». Не сомневаемся, что наше сотрудничество продолжится и в новом сезоне. Мы, двенадцатый игрок тульских оружейников, являемся неотъемлемой частью «Арсенала».

Фан-клуб ПФК «Арсенал», Могучий Восток, RYM, сектор активной поддержки Северной трибуны