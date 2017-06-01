В Туле начали работу летние читальни

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В День защиты детей библиотеки МУК «Тульская библиотечная система» открыли летние читальные залы в рамках проекта «Библиотека под зонтиком».

Мероприятия прошли в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, в Кировском сквере и на площадках у библиотек.

Гостей праздника ждали конкурсы, игры, литературно-музыкальные праздники, кукольные спектакли, викторины и многое другое.

В летних читальнях можно будет выбрать книги любого жанра: детективы, фантастику, приключения, классику, прозу и поэзию, детскую литературу.

С 5 по 11 июня в летних читальных залах пройдет «Пушкинская неделя».

Туляки вместе с библиотекарями вспомнят полюбившиеся с детства произведения Александра Сергеевича Пушкина, примут участие в викторинах и литературных играх по произведениям поэта.

Для самых маленьких в Рогожинском парке пройдет кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».

В Пролетарском и Комсомольском парках пройдут чтения «Великий поэт великой России», где все желающие смогут прочитать вслух свои любимые стихотворения Пушкина.