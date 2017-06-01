В Туле начали работу летние читальни
Открытие состоялось сегодня, 1 июня.
В День защиты детей библиотеки МУК «Тульская библиотечная система» открыли летние читальные залы в рамках проекта «Библиотека под зонтиком».
Мероприятия прошли в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, в Кировском сквере и на площадках у библиотек.
Гостей праздника ждали конкурсы, игры, литературно-музыкальные праздники, кукольные спектакли, викторины и многое другое.
В летних читальнях можно будет выбрать книги любого жанра: детективы, фантастику, приключения, классику, прозу и поэзию, детскую литературу.
С 5 по 11 июня в летних читальных залах пройдет «Пушкинская неделя».
Туляки вместе с библиотекарями вспомнят полюбившиеся с детства произведения Александра Сергеевича Пушкина, примут участие в викторинах и литературных играх по произведениям поэта.
Для самых маленьких в Рогожинском парке пройдет кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».
В Пролетарском и Комсомольском парках пройдут чтения «Великий поэт великой России», где все желающие смогут прочитать вслух свои любимые стихотворения Пушкина.
|
Название летнего читального зала
|
Место проведения
|
Ответственный
|
Дни и время работы
|
План мероприятий
|
«Библиотека под зонтиком»
|
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
|
ЦГБ
им. Л.Н. Толстого
|
понедельник
11.00 – 15.00
|
Викторина
«В Пушкинском царстве, в тридесятом государстве»
|
«Библиосундучок»
|
Городской парк «Рогожинский»
|
библиотека - филиал
№ 11
|
вторник
11.00 – 13.00
|
Кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке»
|
«Литературная площадка»
|
Площадка
Скуратовского
микрорайона
|
библиотека - филиал
№ 18
|
вторник
12.00 – 14.00
|
Литературно-игровая
программа
«В сказках Пушкина много разного: мудрого, доброго и прекрасного»
|
«Литературная скамейка»
|
Комсомольский парк культуры и отдыха
|
модельная библиотека
№ 3
им. В.Ф. Руднева
|
вторник
12.00 – 14.00
|
Громкие чтения по радио «Великий поэт великой России»
|
«Лето зря не проводи - в библиотеку приходи!»
|
п. Ленинский, ул. Ленина, д. 5 (сквер)
|
ЦРБ
|
среда
10.00 – 12.00
|
Викторина
«Путешествие по сказкам Пушкина»
|
«Книга на улице»
|
ул. Бондаренко,11 (площадка перед библиотекой)
|
библиотека- филиал
№ 22
|
среда
10.30 – 12.00
|
Путешествие сказочное «Приходит Пушкин в сказках золотых»
|
Библиотека под зонтиком
|
сквер
ДК «Косогорец»
|
модельная библиотека
№ 8
|
четверг
11.00 – 13.00
|
Поэтическая минутка
«Мой Пушкин»
|
«Читалочка»
|
Пролетарский парк культуры и отдыха
|
модельная библиотека
№ 14
|
четверг
11.00 - 13.00
|
Громкие чтения сказок А.С. Пушкина для маленьких
|
«Читай-дворик на Кауля»
|
сквер на
улице Кауля, 10
|
модельная библиотека
№ 1
|
четверг
11.30 – 13.00
|
Литературно-игровая программа
«Раз! Два! Три! В мир сказки попади!»
|
«Библиотека под зонтиком»
|
детский сквер Пролетарского района (напротив ТЦ «Кировский»)
|
ЦГБ
им. Л.Н. Толстого
|
четверг
11.00 – 15.00
|
Викторина
«В Пушкинском царстве, в тридесятом государстве»
|
«Почитай-КА!»
|
Гарнизонный проезд,
д.2 Г - 2 Е.
|
библиотека- филиал
№ 19
|
пятница
16.00 – 18.00
|
Литературная игра «Читайте Пушкина!»