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В Туле начали работу летние читальни
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле начали работу летние читальни

Открытие состоялось сегодня, 1 июня.

В День защиты детей библиотеки МУК «Тульская библиотечная система» открыли летние читальные залы в рамках проекта «Библиотека под зонтиком».

Мероприятия прошли в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, в Кировском сквере и на площадках у библиотек.

Гостей праздника ждали конкурсы, игры, литературно-музыкальные праздники, кукольные спектакли, викторины и многое другое.

В летних читальнях можно будет выбрать книги любого жанра: детективы, фантастику, приключения, классику, прозу и поэзию, детскую литературу.

С 5 по 11 июня в летних читальных залах пройдет «Пушкинская неделя».

Туляки вместе с библиотекарями вспомнят полюбившиеся с детства произведения Александра Сергеевича Пушкина, примут участие в викторинах и литературных играх по произведениям поэта.

Для самых маленьких в Рогожинском парке пройдет кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».

В Пролетарском и Комсомольском парках пройдут чтения «Великий поэт великой России», где все желающие смогут прочитать вслух свои любимые стихотворения Пушкина.

Название летнего читального зала

Место проведения

Ответственный

Дни и время работы

План мероприятий

«Библиотека под зонтиком»

 

Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

ЦГБ

им. Л.Н. Толстого

понедельник

11.00 – 15.00

Викторина

«В Пушкинском царстве, в тридесятом государстве»

«Библиосундучок»

Городской парк «Рогожинский»

библиотека - филиал

№ 11

вторник

11.00 – 13.00

Кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке»

«Литературная площадка»

Площадка

Скуратовского

микрорайона

 

библиотека - филиал

№ 18

вторник

12.00 – 14.00

 

Литературно-игровая

программа

«В сказках Пушкина много разного: мудрого, доброго и прекрасного»

«Литературная скамейка»

Комсомольский парк культуры и отдыха

модельная библиотека

№ 3

им. В.Ф. Руднева

вторник

12.00 – 14.00

Громкие чтения по радио «Великий поэт великой России»

«Лето зря не проводи - в библиотеку приходи!»

п. Ленинский, ул. Ленина, д. 5 (сквер)

ЦРБ

среда

10.00 – 12.00

Викторина

«Путешествие по сказкам Пушкина»

«Книга на улице»

ул. Бондаренко,11 (площадка перед библиотекой)

библиотека- филиал

№ 22

среда

10.30 – 12.00

Путешествие сказочное «Приходит Пушкин в сказках золотых»

Библиотека под зонтиком

сквер

ДК «Косогорец»

модельная библиотека

№ 8

четверг

11.00 – 13.00

 

Поэтическая минутка

«Мой Пушкин»

«Читалочка»

Пролетарский парк культуры и отдыха

модельная библиотека

№ 14

четверг

11.00 - 13.00

Громкие чтения сказок А.С. Пушкина для маленьких

«Читай-дворик на Кауля»

сквер на

улице Кауля, 10

модельная библиотека

№ 1

четверг

11.30 – 13.00

Литературно-игровая программа

«Раз! Два! Три! В мир сказки попади!»

«Библиотека под зонтиком»

 

детский сквер Пролетарского района (напротив ТЦ «Кировский»)

ЦГБ

им. Л.Н. Толстого

четверг

11.00 – 15.00

Викторина

«В Пушкинском царстве, в тридесятом государстве»

«Почитай-КА!»

Гарнизонный проезд,

д.2 Г - 2 Е.

библиотека- филиал

№ 19

пятница

16.00 – 18.00

Литературная игра «Читайте Пушкина!»

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:52 +3
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